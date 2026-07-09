„Þar sem enginn tími fer í skutl eða bílferðir eru samverustundirnar þeim mun fleiri, við erum samrýndari og nánari. Svo er bara alveg ótrúlega gaman að prófa að búa í nýrri borg þar sem endalaust nýtt er að upplifa,“ segir hin 33 ára gamla Júlía Runólfsdóttir sem er búsett í Stokkhólmi ásamt manni sínum Huga og tveimur börnum, með þriðja á leiðinni.
Blaðamaður ræddi við Júlíu um lífið úti en hún lumar líka á ýmsum góðum ráðum um stórborgina fyrir forvitna ferðalanga.
Hvað varð til þess að þú fluttir út og hvar býrðu?
Hugi maðurinn minn fékk vinnu hjá tæknifyrirtæki sem heitir Sana, í Stokkhólmi. Við vorum búin að vera heit fyrir því að prófa að búa erlendis í smá tíma svo þegar þetta tækifæri gafst ákváðum við að stökkva á það.
Hvað hefurðu búið þar lengi?
Það er komið slétt ár núna síðan við fluttum út.
Hvað ertu að gera þar?
Ég er að vinna í fjarvinnu frá Íslandi sem hönnuður hjá stafrænu stofunni Júní. Ég er með borð hér úti í frábæru co-working samfélagi sem heitir Knackeriet ásamt öðrum vinnufélaga mínum og vinkonu hjá Júní sem býr hér líka.
Hefurðu búið annars staðar erlendis?
Ég fór í skiptinám frá LHÍ til Vínarborgar árið 2015 í eina önn, en þetta í fyrsta skipti sem ég flyt út svona til lengri tíma.
Hvernig er daglegt líf og hversdagsleikinn úti hjá þér?
Við eigum tvö börn (og eitt á leiðinni) sem eru sjö og tíu ára og þau ganga í sænskan skóla hér í hverfinu. Við komum þeim út á morgnana og höldum svo til vinnu, hjólandi eða í strætó. Stundum stopp í kaffibolla á leiðinni, stundum beint í vinnuna, stundum vinna heima.
Við Arna, vinnufélagi og vinkona mín, tökum svo oft góðan löns á Södermalm þar sem vinnan okkar er. Eftir vinnu sæki ég börnin, stundum þarf að fara með þeim á æfingu, stundum gerum við eitthvað næs eftir skóla.
Lífið snýst nokkurn veginn í kringum börnin og vinnuna líkt og á Íslandi, nema engum tíma er eytt í umferð. Við erum ótrúlega mikið saman, og reynum að njóta góðs af því að búa í stórborg, svona í bland við venjulegt fjölskyldulíf.
Hvað er skemmtilegast við lífið úti?
Hvað við erum mikið saman sem fjölskylda. Þar sem enginn tími fer í skutl eða bílferðir eru samverustundirnar þeim mun fleiri, við erum samrýndari og nánari.
Svo er bara alveg ótrúlega gaman að prófa að búa í nýrri borg þar sem endalaust nýtt er að upplifa, frábærir leikvellir, söfn og stutt í náttúru allt í kring. Við erum líka dugleg að prófa nýja veitingastaði og kaffihús.
En mest krefjandi?
Klárlega að vera í burtu frá fjölskyldu og vinum. Langstærsti mínusinn!
Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til?
Að sjá börnin okkar stíga inn í þessar nýju aðstæður, læra nýtt tungumál, eignast nýja vini og gera þetta allt svona ótrúlega fallega og vel.
Hvaða hverfi er í uppáhaldi og afhverju?
Við búum í æðislega fallegu hverfi sem heitir Hammarby Sjöstad. Það er mjög rólegt, fjölskylduvænt og stutt í náttúru, til dæmis skíðabrekku, stöðuvatn og skóg eða þjóðgarð, en á sama tíma miðsvæðis.
Södermalm er hérna við hliðina á sem er mitt uppáhalds svæði í borginni, fullt af veitingahúsum, kaffihúsum og vintage búðum. Ég mæli klárlega með Södermalm ef maður er að koma í heimsókn.
Uppáhalds kaffihús og veitingastaður úti?
Úff, erfitt val! Ég bjó til vefsíðu með uppáhaldsstöðunum mínum í borginni sem heitir favorit.is þar sem ég er mjög oft spurð hvar er best að borða og drekka þegar maður kemur hingað í heimsókn.
Ef ég ætti að velja bara eitt kaffihús þá væri það líklega Balue, veitingastaður væri Forma eða Freyja + Söder. Einnig shoutout á Unu og Emil sem reka frábært vegan kaffihús og veitingastað hérna í borginni sem heitir Cornershop. Alltaf geggjað að fara þangað!
Hvernig er draumadagur fyrir þig úti?
Vakna með krökkunum, fara út að ná í kaffi og fara í gönguferð eða hjólatúr hérna í skóginum við hliðina á. Ef það er sumar, stinga sér í vatnið, ef það er vetur, skíði í skíðabrekkunni í hverfinu eða skautaferð. Svíar elska vetraríþróttirnar sínar! Enda svo á að elda góðan mat.
Hefurðu fundið fyrir heimþrá?
Já, algjörlega! Ég sakna fjölskyldu og vina mikið og núna þegar ég er kasólétt um hásumar sakna ég íslenska sumarsins og Vesturbæjarlaugar. Það er aðeins of heitt hérna fyrir ólétta konu!
Hvað er framundan?
Fæðingarorlof, ég er komin 38 vikur á leið. Svo núna er það bið eftir barni, fá fjölskylduna í heimsókn hingað út og svo njóta í orlofi með þessari minnstu þegar hún kemur. Orlofið og allt kerfið í kringum börn í Svíþjóð er frábært, það verður gaman að prófa að upplifa það.
Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti?
Bara hvað allt hefur gengið vel í raun. Það reddast alltaf allt.
Hefurðu lent í einhverju steiktu eða fyndnu úti?
Svíar eru mjög reglusamir og beinskeyttir og hef ég aldrei verið skömmuð jafn oft á stuttum tíma á ævi minni. Að vinna sig í gegnum reglurnar þeirra hefur verið ákveðin upplifun!
Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig?
Við erum mjög sátt hérna akkúrat núna en ég hugsa nú að við flytjum aftur heim á einhverjum tímapunkti. Það er þó ekki ákveðið hvenær.