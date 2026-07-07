Fótbolti

Aftur til Frakk­lands eftir sneypu­för til Chelsea

Sindri Sverrisson skrifar
Liam Rosenior er mættur aftur til Frakklands.
Liam Rosenior er mættur aftur til Frakklands. Getty

Þjálfarinn Liam Rosenior er kominn með nýtt starf eftir að hafa enst í minna en fjóra mánuði sem þjálfari Chelsea í ensku úrvalsdeildinni fyrr á þessu ári.

Rosenior var í dag kynntur sem nýr þjálfari Paris FC og tekur því við af Antoine Kombouare sem stýrði liðinu til 11. sætis í efstu deild Frakklands á síðustu leiktíð. Hann skrifaði undir samning sem gildir til tveggja ára, með möguleika á árs framlengingu.

Hinn 41 árs gamli Rosenior þekkir vel til í frönsku deildinni eftir að hafa stýrt Strasbourg með góðum árangri. Því liði stýrði hann til 7. sætis tímabilið 2024-25 og í Sambandsdeild Evrópu, með yngsta leikmannahópinn í fimm bestu deildum Evrópu.

Það gekk hins vegar ekki eins vel hjá Rosenior í Lundúnum en hann tók við Chelsea í janúar eftir að Enzo Maresca, sem nú er tekinn við Manchester City, hætti.

Rosenior var rekinn frá Chelsea í apríl en þá hafði liðið tapað fimm deildarleikjum í röð, án þess að skora eitt einasta mark.

Chelsea réði Xabi Alonso í sumar og þessi fyrrverandi stjóri Real Madrid og Leverkusen er því sjötti stjóri Chelsea á síðustu fjórum árum, að frátöldum bráðabirgðastjórum.

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