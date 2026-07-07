Þjálfarinn Liam Rosenior er kominn með nýtt starf eftir að hafa enst í minna en fjóra mánuði sem þjálfari Chelsea í ensku úrvalsdeildinni fyrr á þessu ári.
Rosenior var í dag kynntur sem nýr þjálfari Paris FC og tekur því við af Antoine Kombouare sem stýrði liðinu til 11. sætis í efstu deild Frakklands á síðustu leiktíð. Hann skrifaði undir samning sem gildir til tveggja ára, með möguleika á árs framlengingu.
Hinn 41 árs gamli Rosenior þekkir vel til í frönsku deildinni eftir að hafa stýrt Strasbourg með góðum árangri. Því liði stýrði hann til 7. sætis tímabilið 2024-25 og í Sambandsdeild Evrópu, með yngsta leikmannahópinn í fimm bestu deildum Evrópu.
Það gekk hins vegar ekki eins vel hjá Rosenior í Lundúnum en hann tók við Chelsea í janúar eftir að Enzo Maresca, sem nú er tekinn við Manchester City, hætti.
Rosenior var rekinn frá Chelsea í apríl en þá hafði liðið tapað fimm deildarleikjum í röð, án þess að skora eitt einasta mark.
Chelsea réði Xabi Alonso í sumar og þessi fyrrverandi stjóri Real Madrid og Leverkusen er því sjötti stjóri Chelsea á síðustu fjórum árum, að frátöldum bráðabirgðastjórum.