Ungur maður er grunaður um fjöldamörg afbrot, þar á meðal hnífaárásir og heimilisofbeldi gegn móður sinni. Maðurinn er sagður ekki sýna iðrun þegar hann ræði brotin sem hann er sakaður um að hafa framið, heldur lýsi hann þeim án svipbrigða og segir að honum sé sama um áhrif þeirra á aðra.
Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum sem var kveðinn upp í maí, en birtist nýlega á vef dómstólanna.
Sautján brot eru reifuð í úrskurðinum. Það elsta er frá því í júní í fyrra en það nýlegasta frá apríl síðastliðnum.
Maðurinn er meðal annars sagður vera einn gerenda í stórfelldri líkamsárás í nóvember síðastliðnum þar sem brotaþoli sagðist hafa verið stunginn í höfuðið að tilefnislausu, og síðan hafi hann misst gleraugun sín og þá hafi verið stappað á þeim. Maðurinn neitaði að tjá sig um málið.
Mánuðinn eftir var hann handtekinn grunaður um aðra stórfellda líkamsárás. Í því máli sögðu vitni að brotaþoli hafi dottið og skollið með hnakkann í stéttina eftir að veist var aðhonum, og þá hefði einnig verið í sparkað í höfuð hans. Vitnin sögðu umræddan mann vera gerandann, og við leit lögreglu kom í ljós að hann bar með sér hníf. Aftur neitaði hann að tjá sig um málið, en upptaka er til af atvikinu.
Í febrúar er maðurinn talinn hafa ráðist á móður sína í tvígang. Í fyrra skiptið er hann talinn hafa veist að móður sinni í anddyri lögreglustöðvar, fyrir framan lögreglumenn sem handtóku hann í kjölfarið.
Þremur dögum síðar er maðurinn talinn hafa reynt að taka farsíma að móður sinni, og til þess hafi hann dregið hana úr sófa niður á gólf. Þá hafi hann einnig kastað vatnsflösku í ljósmyndaramma sem brotnaði. Móðirin tók atvikið upp á hljóðupptöku og leyfði lögreglunni að hlusta á. Þar heyrðist hann hóta að stinga móður sína. Sjálfur vildi maðurinn meina að móðir hans hefði beitt hann ofbeldi og að hann hafi ýtt henni meðan hún var að veita honum högg. Um hafi verið að ræða sjálfsvörn.
Maðurinn er grunaður um að hafa framið hnífaárás í mars, en þá barst lögreglu tilkynning um mann sem var skorinn á hendi með hníf, og svo kom í ljós að hann var einnig með lítinn skurð á kvið. Brotaþolinn sagðist þekkja gerendurna í málinu, og að umræddur maður væri einn af þeim. Í skýrslutöku viðurkenndi maðurinn að hafa „slæsað hann“, hann hafi sett hnífinn í brotaþola einu sinni.
Síðar í sama mánuði var lögregla kölluð til vegna tilkynningar um að maðurinn hafi framið rán í verslun og beitt hníf við það. Öryggisvörður í versluninni mun hafa fylgst með honum og séð hann setja inn á sig vörur. Hann hafi ætlað að stoppa það, en þá hafi maðurinn dregið upp hníf og hótað að skaða hann, otað hnífnum að honum, og svo ráðist á hann. Maðurinn var handtekinn og í lögreglubílnum mun hann hafa sagt að hann ætlaði sér að drepa öryggisvörð. Þá sagðist hann vera með sprengju á sér og kvaðst hann ætla að sprengja hana í lögreglubílnum.
Til viðbótar er maðurinn grunaður um eina árás gegn móður sinni til viðbótar, sem hann mun hafa framið í apríl. Og í sama mánuði hótað að stinga mann með hnífi og kastað flösku í hann.
Í geðmati dómkvadds geðlæknis kemur fram að maðurinn hafi frá unga aldri verið í verulegum erfiðleikum með hegðun og atferli. Hegðun hans hafi verið markalaus, með slagsmálum og brotum á reglum samfélagsins. Hann er sagður ræða þau afbrot sem hann er sakaður um án þess að sýna iðrun og lýsa ofbeldisverkum án svipbrigða. Hann skýri að honum sé sama um áhrif þeirra á aðra.
„Virðist ekki hafa sektarkennd gagnvart neinum þessara hluta. Hann skilur vel að brotin verði þau sönnuð á hann geta leitt til refsingar. Það er hins vegar ekki truflandi hugsun fyrir hann og ekki er að sjá að tilhugsun um fangelsi fæli hann frá þessum verkum,“ segir í úrskurðinum.
Fram kemur að hann hafi skýr merki um andfélagslega persónuleikaröskun, en vegna ungs aldurs hans verður sú greining ekki sett. Þá er erfitt að segja hversu mikið af þessari hegðun hans sé litað af vímuefnaneyslu, „en ljóst að það er allnokkuð“.
Brýnt sé að stöðva þann „vítahring ofbeldisverka og annarra afbrota sem hann er í“.
Í áhættumati lögreglunnar var ástandið metið svo að ofbeldishegðun af hendi hans væri yfirvofandi og að umtalsverðar líkur væru á því að hann myndi beita lífshættulegu ofbeldi. Þá væru möguleg fórnarlömb hans nokkuð handahófskennd.