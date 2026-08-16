FCK Kaupmannahöfn vann 4-0 stórsigur á Randers í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld og eini Íslendingurinn sem spilaði í leiknum kom úr óvæntri átt.
Rúnar Alex Rúnarsson, varamarkvörður danska liðsins, kom nefnilega inn á völlinn sem varamaður fyrir Dominik Kotarski á 54. mínútu eftir að markvörður FCK meiddist.
Þetta var fyrsti deildarleikur Rúnars síðan í mars en hann spilaði einn Evrópuleik fyrr í sumar.
Ungu strákarnir Viktor Bjarki Daðason og Gunnar Olsen sátu aftur á móti allan tímann á varamannabekknum.
Norðmaðurinn Birger Meling kom FCK í 2-0 með tveimur mörkum á fyrstu fimmtán mínútunum og Mads Emil Madsen skoraði síðan þriðja markið í uppbótartíma.
Marcos López skoraði fjórða markið á 77. mínútu.
FCK Kaupmannahöfn hefur byrjað tímabilið fullkomlega en liðið er með níu stig af níu mögulegum og markatöluna 10-3.