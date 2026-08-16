Fótbolti

Rúnar Alex fékk ó­vænt tæki­færi í stór­sigri FCK

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rúnar Alex Rúnarsson fékk tækifæri í marki FC Kaupmannahafnar í dag.
Rúnar Alex Rúnarsson fékk tækifæri í marki FC Kaupmannahafnar í dag. Getty/Matthew Pearce

FCK Kaupmannahöfn vann 4-0 stórsigur á Randers í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld og eini Íslendingurinn sem spilaði í leiknum kom úr óvæntri átt.

Rúnar Alex Rúnarsson, varamarkvörður danska liðsins, kom nefnilega inn á völlinn sem varamaður fyrir Dominik Kotarski á 54. mínútu eftir að markvörður FCK meiddist.

Þetta var fyrsti deildarleikur Rúnars síðan í mars en hann spilaði einn Evrópuleik fyrr í sumar.

Ungu strákarnir Viktor Bjarki Daðason og Gunnar Olsen sátu aftur á móti allan tímann á varamannabekknum.

Norðmaðurinn Birger Meling kom FCK í 2-0 með tveimur mörkum á fyrstu fimmtán mínútunum og Mads Emil Madsen skoraði síðan þriðja markið í uppbótartíma.

Marcos López skoraði fjórða markið á 77. mínútu.

FCK Kaupmannahöfn hefur byrjað tímabilið fullkomlega en liðið er með níu stig af níu mögulegum og markatöluna 10-3.

Danski boltinn

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