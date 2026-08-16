Fótbolti

Jafn­tefli í Íslendingaslag

Stefán Árni Pálsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í dag.
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í dag. Getty/Archivio Massimo

Lyngby og Midtjylland gerðu í dag 1-1 jafntefli í dönsku úrvalsdeildinni.

Elías Rafn Ólafsson stóð í markinu hjá Midtjylland og fékk eitt mark á sig.

Stanley Iheanacho kom gestunum yfir Midtjylland og Gustav Fraulo jafnaði fyrir heimamenn.

Jafnteflið þýðir að Midtjylland er áfram taplaust eftir þrjár umferðir og er með sjö stig. Lyngby er hins vegar enn án sigurs og hefur tvö stig eftir fjóra leiki.

Ísak Snær Þorvaldsson var í byrjunarliði Lyngby í dag en Davíð Helgi Aronsson sat allan leikinn á bekknum og Daníel Freyr Kristjánsson kom inn á af bekknum undir lok leiksins.

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