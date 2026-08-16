Ekkert fær stöðvað lærisveina Sigga Ragga Stefán Árni Pálsson skrifar 16. ágúst 2026 16:17 Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ. NSÍ Runavík vann sannfærandi 4-2 sigur á EB/Streymur í færeysku úrvalsdeildinni í dag og styrkti þar með stöðu sína á toppi deildarinnar. Alex Freyr Elisson kom inn á af bekknum hjá NSÍ þegar um korter var eftir af leiknum en Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrir liðinu. NSÍ hafði fyrir leikinn verið á toppi deildarinnar og hélt þar áfram eftir sigurinn. Sigurinn var sá annar í röð hjá NSÍ í deildinni eftir 4-0 sigur á Skála í síðustu umferð. Liðið hefur nú unnið 11 af 18 deildarleikjum tímabilsins og er með 37 stig. NSÍ hefur einnig verið á ferðinni í Evrópukeppni að undanförnu. Liðið gerði 2-2 jafntefli við FC Lugano í Evrópukeppninni í vikunni en féll samt sem áður úr leik. NSÍ heldur þar með áfram að leiða færeysku úrvalsdeildina og næsti deildarleikur liðsins er gegn Klaksvík um næstu helgi. Stórleikur. Færeyski boltinn Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans Sport Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour Golf Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja Körfubolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Fleiri fréttir Jafntefli í Íslendingaslag Ekkert fær stöðvað lærisveina Sigga Ragga Linda Líf með mark í stórsigri Kristianstad Kolbeinn lagði upp jöfnunarmarkið í ótrúlegu 5-5 jafntefli Hjörtur og Kolbeinn máttu þola stórt tap gegn Degerfors Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Brynjólfur skoraði þegar Groningen vann stórsigur Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels Hafrún skoraði í öruggum sigri The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim „Horfum bara á að enda tímabilið í topp sex“ „Þurfum að læra að spila leiki af þessari stærðargráðu“ „Við þurfum að gefa meira í þetta maður“ „Held að þetta hafi verið góð auglýsing fyrir Bestu deild kvenna“ Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026 Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Fastir í þriðja gír og bitlausir Sjá meira