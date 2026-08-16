Fótbolti

Ekkert fær stöðvað læri­sveina Sigga Ragga

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.

NSÍ Runavík vann sannfærandi 4-2 sigur á EB/Streymur í færeysku úrvalsdeildinni í dag og styrkti þar með stöðu sína á toppi deildarinnar.

Alex Freyr Elisson kom inn á af bekknum hjá NSÍ þegar um korter var eftir af leiknum en Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrir liðinu. NSÍ hafði fyrir leikinn verið á toppi deildarinnar og hélt þar áfram eftir sigurinn.

Sigurinn var sá annar í röð hjá NSÍ í deildinni eftir 4-0 sigur á Skála í síðustu umferð. Liðið hefur nú unnið 11 af 18 deildarleikjum tímabilsins og er með 37 stig.

NSÍ hefur einnig verið á ferðinni í Evrópukeppni að undanförnu. Liðið gerði 2-2 jafntefli við FC Lugano í Evrópukeppninni í vikunni en féll samt sem áður úr leik.

NSÍ heldur þar með áfram að leiða færeysku úrvalsdeildina og næsti deildarleikur liðsins er gegn Klaksvík um næstu helgi. Stórleikur.

Færeyski boltinn

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