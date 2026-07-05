Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“

Cristiano Ronaldo staðfesti í kvöld að þetta væri hans síðasta heimsmeistarakeppni og hann notaði tækifærið og lét gagnrýnendur sína heyra það.
Cristiano Ronaldo mætti fjölmiðlum daginn fyrir 16-liða úrslitaleikinn gegn Spáni á HM. Þar tók hann á spurningum um hvenær hann hygðist leggja skóna á hilluna.
Hinn 41 árs gamli leikmaður staðfesti á sunnudag að þetta væri hans síðasta heimsmeistarakeppni og að hann vonaðist til að HM-ferðalaginu lyktaði með fagnaðarlátum.
„Sama hvað gerist á morgun, þá mun ég fara héðan með góða samvisku. Ekki bara 100 prósent, heldur 1000 prósent. Ég hef gefið allt bæði í lífinu og í fótboltanum,“ sagði hann.
"Vai ser o meu último mundial" 🗣️ Cristiano Ronaldo 😢#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026
"Vai ser o meu último mundial" 🗣️ Cristiano Ronaldo 😢#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr
Blaðamannafundurinn snerist að miklu leyti um framtíð Ronaldos, að sögn AFP.
„Ég hætti þegar ég vil, ekki þegar þið viljið. Þið spyrjið alltaf sömu spurninganna,“ sagði Ronaldo.
„Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár, en þið hljótið að sjá að það hefur ekki verið þess virði. Þetta hefur verið tímasóun, en þið hafið haldið áfram að spyrja,“ sagði hann úr ræðustólnum.
Ronaldo benti einnig sérstaklega á fréttamann sem hann þekkti.
„Ég veit að honum líkar ekki við mig,“ sagði Ronaldo.
Ronaldo hefur undanfarin ár spilað fyrir Al-Nassr í Sádi-Arabíu. Hann stefnir á að ná 1000 mörkum á ferlinum áður en hann hættir.
Leikurinn gegn Spáni hefst klukkan 21 á mánudag. „Þetta verður mjög erfiður leikur,“ sagði Ronaldo.
🚨🫵🏼 Cristiano Ronaldo: “I know you don’t like me”.@b24pt 🎥 pic.twitter.com/03y0XSMsF1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
🚨🫵🏼 Cristiano Ronaldo: “I know you don’t like me”.@b24pt 🎥 pic.twitter.com/03y0XSMsF1