Cristiano Ronaldo var í stóru viðtali í tískutímaritinu Vogue en þar viðurkenndi sá portúgalski að það sé stutt í endalokin hans sem fótboltamanns.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo sagði við blaðamann Vogue að hann væri á sínu síðasta ári með fótboltaskóna á fótunum.
„Þetta er sennilega síðasta árið mitt í fótbolta og mig langar til að skilja eftir mig stórkostlega arfleifð,“ sagði Cristiano Ronaldo í viðtalinu.
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU
Hann segir að hann hafi þegar skipulagt hvað hann ætli að nota tímann í eftir ferilinn.
„Ég hef svo margt að gera að það er erfitt að nefna bara einn hlut. Fótboltinn skilur eftir sig svo stórt tómarúm að það er ekki hægt að fylla það með aðeins einum hlut,“ sagði Ronaldo.
„Mig langar til að skemmta mér meira og ferðast meira. Ég hef jú fórnað miklu síðustu 25 árin, heldur hann áfram,“ sagði Ronaldo.
Þessi 41 árs gamli leikmaður getur litið til baka á einn stærsta fótboltaferil sögunnar. Hann hefur meðal annars spilað fyrir Real Madrid, Juventus og Manchester United. Frá árinu 2023 hefur hann búið í Sádi-Arabíu og spilað fyrir félagið Al-Nassr.
Í sumar tók hann þátt í sinni sjöttu heimsmeistarakeppni. Fyrr í mánuðinum bárust fréttir af því að hann hefði gengið í hjónaband með Georginu Rodríguez.
Hann hefur áður lýst því yfir að hann vilji ljúka ferlinum með 1000 skoruð mörk. Hann stendur núna í 976 mörkum.
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