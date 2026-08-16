Kristall Máni lagði upp en missti líka mark vegna VAR

Íslendingaliðið Brann vann 3-0 sigur á tíu manna liði Hamarkameratene í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Kristall Máni Ingason og Eggert Aron Guðmundsson voru í byrjunarliði Brann og Kjartan Kjartansson kom inn á sem varamaður fyrir Kristal í uppbótartíma. Eggert spilaði fyrstu 74 mínúturnar eða þar til Brann var komið 2-0 yfir.
Kristall Máni skoraði mark eftir fjórar mínútur en VAR-dómararnir dæmdu það af vegna rangstöðu.
Joachim Soltvedt kom Brann í 1-0 með marki beint út aukaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks en þá voru gestirnir orðnir manni færri eftir að Martin Gjone fékk beint rautt spjald á 33. mínútu.
Kristall Máni lagði upp annað markið fyrir Noah Holm á 73. mínútu og Bård Finne skoraði síðan þriðja og síðasta markið í uppbótartíma.
Viðar Ari Jónsson spilaði allan leikinn fyrir Hamarkameratene.
Sævar Atli Magnusson var frá hjá Brann vegna ökklameiðsla.
Brann vann þarna sinn annan deildarsigur í röð en liðið situr í sjötta sæti, stigi fyrir ofan Frey Alexandersson og lærisveina hans í Rosenborg sem komust upp fyrir þá eftir sigur á Viking á föstudagskvöldið.