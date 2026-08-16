Fótbolti

Kristall Máni lagði upp en missti líka mark vegna VAR

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kristall Máni Ingason átti stoðsendingu í sigri Brann í dag og hefur komið með beinum hætti að sjö deildarmörkum á leiktíðinni.
Kristall Máni Ingason átti stoðsendingu í sigri Brann í dag og hefur komið með beinum hætti að sjö deildarmörkum á leiktíðinni. Getty/Alex Nicodim

Íslendingaliðið Brann vann 3-0 sigur á tíu manna liði Hamarkameratene í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Kristall Máni Ingason og Eggert Aron Guðmundsson voru í byrjunarliði Brann og Kjartan Kjartansson kom inn á sem varamaður fyrir Kristal í uppbótartíma. Eggert spilaði fyrstu 74 mínúturnar eða þar til Brann var komið 2-0 yfir.

Kristall Máni skoraði mark eftir fjórar mínútur en VAR-dómararnir dæmdu það af vegna rangstöðu.

Joachim Soltvedt kom Brann í 1-0 með marki beint út aukaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks en þá voru gestirnir orðnir manni færri eftir að Martin Gjone fékk beint rautt spjald á 33. mínútu.

Kristall Máni lagði upp annað markið fyrir Noah Holm á 73. mínútu og Bård Finne skoraði síðan þriðja og síðasta markið í uppbótartíma.

Viðar Ari Jónsson spilaði allan leikinn fyrir Hamarkameratene.

Sævar Atli Magnusson var frá hjá Brann vegna ökklameiðsla.

Brann vann þarna sinn annan deildarsigur í röð en liðið situr í sjötta sæti, stigi fyrir ofan Frey Alexandersson og lærisveina hans í Rosenborg sem komust upp fyrir þá eftir sigur á Viking á föstudagskvöldið.

Norski boltinn

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