Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 08:09 Andrea Shaw þegar hún kom fyrir dómara í gegnum fjarfundarbúnað í Payette-sýslu í Idaho í síðustu viku. Hún sagði börn sín hafa látist eftir að þau voru bólusett. Hún er nú ákærð fyrir að hafa kæft þau. AP/KIVI-TV Kona sem hélt því fram að tvíburar hennar á öðru ári hefðu látist eftir að þeir voru bólusettir hefur verið ákærð fyrir að ráða þeim bana. Samtök heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna dreifðu sögu hennar um að dauði barnanna tengdist bólusetningu. Í ákæru er Andrea Shaw frá Idaho í Bandaríkjunum sökuð um að hafa kæft átján mánaða gamla tvíbura sína í maí í fyrra. Hún er ákærð fyrir morð að yfirlögðu ráði, að sögn AP-fréttastofunnar. Hún gæti átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi eða jafnvel dauðadóm. Shaw þessi sagðist hafa fundið tvíburana látna nokkrum dögum eftir að þeir voru bólusettir gegn inflúensu og fleiri sjúkdómum. Tengdi hún dauða þeirra beint við bólusetninga í viðtali sem samtökin Children's Health Defense framleiddu og dreifðu. Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, stofnaði samtök þessi sem berjast gegn bólusetningum með upplýsingafalsi um meinta skaðsemi bóluefna. AP segir að Shaw sé jafnframt einn stefnenda í máli sem samtökin höfðuðu gegn Akademíu bandaríska barnalækna í janúar. Í því eru læknasamtökin sökuð um að hafa blekkt almenning um öryggi bólusetninga um áratugaskeið. Í stefnunni er Shaw sögð móðir barna sem létust eftir bólusetningar sem barnalæknasamtökin mæltu með. Lögmaður Shaw segir að hún hafni allri sök og fullyrði að saksóknarar geti ekki sannað neitt á hana. Kennedy hefur sem ráðherra gert stórtækar breytingar á ráðleggingum bandarískra stjórnvalda um bólusetningar barna og annarra. Alríkisdómari lagði lögbann við breytingunum og taldi Kennedy hafa brotið lög þegar hann rak ráðgjafaráð um bólusetningar á einu bretti. Málið velkist enn um hjá dómstólum. Bandaríkin Erlend sakamál Bólusetningar Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Innlent Fleiri fréttir Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Sjá meira