FIFA hefur hafnað áfrýjun Belgíu um hæfi Folarin Balogun eftir að alþjóðaknattspyrnusambandið ákvað að fresta eins leiks banni hans fyrir leikinn gegn Bandaríkjunum í 16-liða úrslitum HM í kvöld.
Þrátt fyrir að hafa verið vísað af velli gegn Bosníu og Hersegóvínu er bandaríski framherjinn tiltækur að mæta Belgíu í Seattle á miðnætti í kvöld eftir íhlutun þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti, embættismenn ríkisstjórnarinnar, Knattspyrnusamband Bandaríkjanna og fjölmennt lögfræðiteymi komu við sögu.
Knattspyrnusamband Belgíu, RBFA, mótmælti formlega þeirri ákvörðun og sagði að það hefði „engan annan kost en að áfrýja hæfi (Balogun) fyrir komandi leik“.
Áfrýjunarnefnd FIFA hefur hins vegar úrskurðað beiðnina sambandsins sem „ótæka“. Nefndarfulltrúar gerðu það á þeirri forsendu að „RBFA er ekki aðili að málsmeðferðinni og hefur því ekki rétt til að áfrýja ákvörðuninni,“ sagði í yfirlýsingu frá FIFA.
Í svari við því staðfesti RBFA móttöku ákvörðunarinnar áður en gefið var til kynna að „frekari aðgerðir“ væru enn opnar fyrir sambandið.
Í yfirlýsingu sambandsins sagði: „Hingað til hefur RBFA ekki fengið nein rök fyrir þessari ákvörðun, né heldur þær upplýsingar sem það hefur beðið um frá upphafi þessa málsmeðferðar, þar á meðal afrit af ákvörðuninni og rökstuðningi sem lýsir leikmanninum gjaldgengan, sem og skýrslu dómarans. Þetta er brot á reglum FIFA.“
„RBFA hefur tilkynnt bandaríska knattspyrnusambandinu að það véfengi hæfi leikmannsins ef hann er skráður á leikmannalista dómarans. Þetta skilur eftir allar frekari aðgerðir opnar.“
Lesa má í yfirlýsinguna að fulltrúar belgíska sambandsins haldi því opnu að ákæra niðurstöðu leiks kvöldsins, fari svo að Balogun spili og Bandaríkin fagni sigri.