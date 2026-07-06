Fótbolti

Frakkar á­frýja spjaldi til FIFA

Valur Páll Eiríksson skrifar
Olise skildi ekkert í spjaldinu sem hann fékk gegn Paragvæ, og ekki yfirmenn hans hjá franska knattspyrnusambandinu heldur.
Olise skildi ekkert í spjaldinu sem hann fékk gegn Paragvæ, og ekki yfirmenn hans hjá franska knattspyrnusambandinu heldur. Dan Mullan/Getty Images

Franska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til FIFA um að fella úr gildi gult spjald sem Michael Olise, kantmaður franska liðsins, fékk í sigri á Paragvæ í 16-liða úrslitum HM á laugardaginn var.

Olise hefur verið ein af stjörnum mótsins hingað til. Hann hefur lagt upp fimm mörk í fyrstu fimm leikjum franska liðsins og leikið einkar vel.

Hann fékk gult spjald eftir átök við Matias Galarza, leikmann Paragvæ. Sá henti sér í jörðina og hélt um andlitið, en upptökur sýndu að kantmaðurinn, sem leikur fyrir Bayern München, hélt aðeins í treyju hans og kom ekki nærri andliti Galarza í átökunum.

Gulið spjaldið þýðir að Olise á á hættu að missa af mögulegum undanúrslitaleik HM – hugsanlega gegn Spáni eða Portúgal – ef hann fengi annað gult spjald og Frakkland kæmist áfram eftir leik gegn Marokkó í 8-liða úrslitum á fimmtudaginn.

Aðgerð FFF kemur í kjölfar þess að FIFA frestaði eins leiks banni bandaríska framherjans Folarin Balogun eftir inngrip. Fulltrúar franska knattspyrnusambandsins halda því fram að áfrýjunin sé ekki bein viðbrögð við máli Balogun og að gult spjald Olise hafi verið óréttlæti í sjálfu sér.

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