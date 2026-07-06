Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júlí 2026 22:47 Olise skildi ekkert í spjaldinu sem hann fékk gegn Paragvæ, og ekki yfirmenn hans hjá franska knattspyrnusambandinu heldur. Dan Mullan/Getty Images Franska knattspyrnusambandið hefur áfrýjað til FIFA um að fella úr gildi gult spjald sem Michael Olise, kantmaður franska liðsins, fékk í sigri á Paragvæ í 16-liða úrslitum HM á laugardaginn var. Olise hefur verið ein af stjörnum mótsins hingað til. Hann hefur lagt upp fimm mörk í fyrstu fimm leikjum franska liðsins og leikið einkar vel. Hann fékk gult spjald eftir átök við Matias Galarza, leikmann Paragvæ. Sá henti sér í jörðina og hélt um andlitið, en upptökur sýndu að kantmaðurinn, sem leikur fyrir Bayern München, hélt aðeins í treyju hans og kom ekki nærri andliti Galarza í átökunum. Gulið spjaldið þýðir að Olise á á hættu að missa af mögulegum undanúrslitaleik HM – hugsanlega gegn Spáni eða Portúgal – ef hann fengi annað gult spjald og Frakkland kæmist áfram eftir leik gegn Marokkó í 8-liða úrslitum á fimmtudaginn. Aðgerð FFF kemur í kjölfar þess að FIFA frestaði eins leiks banni bandaríska framherjans Folarin Balogun eftir inngrip. Fulltrúar franska knattspyrnusambandsins halda því fram að áfrýjunin sé ekki bein viðbrögð við máli Balogun og að gult spjald Olise hafi verið óréttlæti í sjálfu sér. HM 2026 í fótbolta Franski boltinn Mest lesið Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Fótbolti Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Fleiri fréttir Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Sjá meira