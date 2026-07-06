Kaupa George frá Chelsea

Everton hefur fest kaup á enska kantmanninum Tyrique George frá Chelsea fyrir 18 milljónir punda en kaupverðið kann að hækka í 24 milljónir. George lék sem lánsmaður í Bítlaborginni á síðari hluta síðasta tímabils.
George var fenginn á láni til Everton á lokdegi félagsskiptagluggans í janúar og þótti standa sig vel með þeim bláklæddu í Liverpool. Hann er aðeins tvítugur og þykir mikið efni.
Í lánssamningnum var klásúla sem sagði til um að Everton gæti keypt kappann á 25 milljónir punda að honum loknum. Everton ákvað ekki að nýta ákvæðið og tókst að fá George fyrir lægri upphæð. Hann skrifar undir fjögurra ára samning við Everton, til ársins 2030.
George er þriðji leikmaðurinn sem David Moyes fær til Everton í sumar. Áður kom Merlin Röhl til liðsins á rúmlega 20 milljónir punda eftir að hafa verið á láni frá Freiburg á síðustu leiktíð og þá keypti Everton miðjumanninn Hayden Hackney frá B-deildarliði Middlesbrough á 17 milljónir punda.