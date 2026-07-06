Fótbolti

Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heims­meistari

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kjetil Rekdal skoraði sigurmark Noregs gegn Brasilíu á HM í Frakklandi 1998. Hann telur að Norðmenn geti farið alla leið á HM 2026.
Kjetil Rekdal skoraði sigurmark Noregs gegn Brasilíu á HM í Frakklandi 1998. Hann telur að Norðmenn geti farið alla leið á HM 2026. getty/Tony Marshall

Hlegið var að sérfræðingi NRK í fyrra þegar hann lýsti því yfir að Noregur gæti orðið heimsmeistari í fótbolta. En eftir frábært gengi Norðmanna á HM í Norður-Ameríku eru fleiri farnir að taka undir með honum.

Noregur tryggði sér sæti í átta liða úrslitum HM með 1-2 sigri á Brasilíu á MetLife-leikvanginum í New Jersey í gær. Þetta er í fyrsta sinn sem Norðmenn komast svona langt á HM.

 „Það er svo dásamlegt að einhver dragi þetta fram. Ég var fyrstur til að segja það,“ sagði Torp þegar hann var minntur á ummæli sín eftir 11-1 sigur Noregs á Moldóvu á síðasta ári. Þá sagði hann að Norðmenn gætu orðið heimsmeistarar.

Flestir töldu að Torp hefði tekið full djúpt í árinni, þar á meðal Ståle Solbakken, þjálfari norska liðsins.

Solbakken var leikmaður norska liðsins síðast þegar það keppti á HM. Í Frakklandi 1998 vann Noregur einmitt Brasilíu með sömu markatölu. Mennirnir sem skoruðu mörk Norðmanna í leiknum í Marseille fyrir 28 árum, Kjetil Rekdal og Tore André Flo, eru nú komnir á sömu skoðun og Torp og telja að Noregur geti farið alla leið á HM.

„Við getum unnið HM,“ sagði Rekdal eftir leikinn í gær. „Á góðum degi getum við unnið hvaða lið sem er. Það eru líka sex dagar í næsta leik.“

Flo tók undir með Rekdal varðandi möguleika norska liðsins í framhaldinu.

„Við unnum Brasilíu á frábæran hátt. Mér fannst þetta mjög góður leikur hjá Noregi. Ef við getum gert þetta gegn Brasilíu getum við gert það gegn öllum öðrum liðum,“ sagði Flo sem skoraði jöfnunarmark Noregs gegn Brasilíu í leiknum á HM 1998 á 83. mínútu. Sex mínútum síðar skoraði Rekdal sigurmark norska liðsins úr vítaspyrnu.

Flo segir að Noregi séu allir vegir færir með Erling Haaland í fremstu víglínu. Hann skoraði bæði mörkin gegn Brasilíu og er markahæstur á HM ásamt Lionel Messi og Kylian Mbappé.

„Hver getur stöðvað þennan gaur frammi?“ sagði Flo um Haaland sem hefur skorað 62 mörk í 54 landsleikjum fyrir Noreg.

Í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins mæta Norðmenn Englendingum. Leikurinn fer fram í Miami á laugardaginn.

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