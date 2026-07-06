Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. júlí 2026 13:00 Kjetil Rekdal skoraði sigurmark Noregs gegn Brasilíu á HM í Frakklandi 1998. Hann telur að Norðmenn geti farið alla leið á HM 2026. getty/Tony Marshall Hlegið var að sérfræðingi NRK í fyrra þegar hann lýsti því yfir að Noregur gæti orðið heimsmeistari í fótbolta. En eftir frábært gengi Norðmanna á HM í Norður-Ameríku eru fleiri farnir að taka undir með honum. Noregur tryggði sér sæti í átta liða úrslitum HM með 1-2 sigri á Brasilíu á MetLife-leikvanginum í New Jersey í gær. Þetta er í fyrsta sinn sem Norðmenn komast svona langt á HM. „Það er svo dásamlegt að einhver dragi þetta fram. Ég var fyrstur til að segja það,“ sagði Torp þegar hann var minntur á ummæli sín eftir 11-1 sigur Noregs á Moldóvu á síðasta ári. Þá sagði hann að Norðmenn gætu orðið heimsmeistarar. Flestir töldu að Torp hefði tekið full djúpt í árinni, þar á meðal Ståle Solbakken, þjálfari norska liðsins. Solbakken var leikmaður norska liðsins síðast þegar það keppti á HM. Í Frakklandi 1998 vann Noregur einmitt Brasilíu með sömu markatölu. Mennirnir sem skoruðu mörk Norðmanna í leiknum í Marseille fyrir 28 árum, Kjetil Rekdal og Tore André Flo, eru nú komnir á sömu skoðun og Torp og telja að Noregur geti farið alla leið á HM. „Við getum unnið HM,“ sagði Rekdal eftir leikinn í gær. „Á góðum degi getum við unnið hvaða lið sem er. Það eru líka sex dagar í næsta leik.“ Flo tók undir með Rekdal varðandi möguleika norska liðsins í framhaldinu. „Við unnum Brasilíu á frábæran hátt. Mér fannst þetta mjög góður leikur hjá Noregi. Ef við getum gert þetta gegn Brasilíu getum við gert það gegn öllum öðrum liðum,“ sagði Flo sem skoraði jöfnunarmark Noregs gegn Brasilíu í leiknum á HM 1998 á 83. mínútu. Sex mínútum síðar skoraði Rekdal sigurmark norska liðsins úr vítaspyrnu. Flo segir að Noregi séu allir vegir færir með Erling Haaland í fremstu víglínu. Hann skoraði bæði mörkin gegn Brasilíu og er markahæstur á HM ásamt Lionel Messi og Kylian Mbappé. „Hver getur stöðvað þennan gaur frammi?“ sagði Flo um Haaland sem hefur skorað 62 mörk í 54 landsleikjum fyrir Noreg. Í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins mæta Norðmenn Englendingum. Leikurinn fer fram í Miami á laugardaginn. HM 2026 í fótbolta Norski boltinn Noregur Mest lesið Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Bjarki Már til franska stórveldisins Handbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport Fleiri fréttir Sepp Blatter: „Rauðu spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sjá meira