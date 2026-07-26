Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 16:43 Júlíus Magnússon gaf stoðsendingu í sigri á Malmö í sænsku úrvalsdeildinni. Mynd/Elfsborg Elfsborg vann Malmö 2-1 í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Eftir fjörugan fyrri hálfleik náði Elfsborg að sigla sigrinum heim þrátt fyrir mikla sókn Malmö í seinni hálfleik. Júlíus Magnússon var í byrjunarliði Elfsborg og gaf stoðsendingu strax á fimmtu mínútu leiksins. Þá gaf hann á Arber Zeneli sem skaut frábæru skoti fyrir utan teig sem Robin Olsen var ekki tilbúinn fyrir í marki Malmö. Malmö ætlaði ekki að gefast upp og jafnaði Jens Stryger Larsen metin með góðum skalla á 22. mínútu. Elfsborg náði svo aftur forystunni tíu mínútum síðar þegar Mamoh Kamara skoraði. Í seinni hálfleik var Malmö sterkari aðilinn en náði ekki að skapa sér nógu góð færi til þess að jafna leikinn. Á 73. mínútu leiksins var Leo Östman, leikmaður Elfsborg, að sleppa inn fyrir vörn Malmö. Malte Frejd Palsson, varnarmaður Malmö, togaði hann niður og fékk verðskuldað rautt spjald þar sem hann var aftasti varnarmaður liðsins. Rauða spjaldið setti virkilegt högg í sóknarleik Malmö það sem eftir var leiksins og náði liðið ekki að jafna metin. Daníel Tristan Gudjohnsen sat á bekknum hjá Malmö allan leikinn. Gabríel Snær Gunnarsson var sömuleiðis á bekk Elfsborg allan leikinn. Með sigrinum hoppaði Elfsborg upp um þrjú sæti í sænsku úrvalsdeildinni og situr liðið núna í sjötta sæti deildarinnar. Eitt af liðunum sem Elfsborg hoppaði yfir var Malmö sem er með stigi minna í áttunda sæti. Sænski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Fótbolti Fleiri fréttir Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Sjá meira