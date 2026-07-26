Fótbolti

Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar

Andri Broddason skrifar
Júlíus Magnússon gaf stoðsendingu í sigri á Malmö í sænsku úrvalsdeildinni.
Júlíus Magnússon gaf stoðsendingu í sigri á Malmö í sænsku úrvalsdeildinni. Mynd/Elfsborg

Elfsborg vann Malmö 2-1 í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Eftir fjörugan fyrri hálfleik náði Elfsborg að sigla sigrinum heim þrátt fyrir mikla sókn Malmö í seinni hálfleik.

Júlíus Magnússon var í byrjunarliði Elfsborg og gaf stoðsendingu strax á fimmtu mínútu leiksins. Þá gaf hann á Arber Zeneli sem skaut frábæru skoti fyrir utan teig sem Robin Olsen var ekki tilbúinn fyrir í marki Malmö.

Malmö ætlaði ekki að gefast upp og jafnaði Jens Stryger Larsen metin með góðum skalla á 22. mínútu. Elfsborg náði svo aftur forystunni tíu mínútum síðar þegar Mamoh Kamara skoraði.

Í seinni hálfleik var Malmö sterkari aðilinn en náði ekki að skapa sér nógu góð færi til þess að jafna leikinn. Á 73. mínútu leiksins var Leo Östman, leikmaður Elfsborg, að sleppa inn fyrir vörn Malmö. Malte Frejd Palsson, varnarmaður Malmö, togaði hann niður og fékk verðskuldað rautt spjald þar sem hann var aftasti varnarmaður liðsins.

Rauða spjaldið setti virkilegt högg í sóknarleik Malmö það sem eftir var leiksins og náði liðið ekki að jafna metin. Daníel Tristan Gudjohnsen sat á bekknum hjá Malmö allan leikinn. Gabríel Snær Gunnarsson var sömuleiðis á bekk Elfsborg allan leikinn.

Með sigrinum hoppaði Elfsborg upp um þrjú sæti í sænsku úrvalsdeildinni og situr liðið núna í sjötta sæti deildarinnar. Eitt af liðunum sem Elfsborg hoppaði yfir var Malmö sem er með stigi minna í áttunda sæti.

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