Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júlí 2026 22:00 105 þúsund manns munu geta fylgst með leikjum Barcelona á Nývangi í framtíðinni. Getty/ Jose Breton Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur heitið því að styðja fjölskyldu verkamanns sem lést við endurbætur á heimavelli félagsins en miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á Nývangi. Slysið varð á föstudaginn við framkvæmdir sem standa yfir til að auka áhorfendapláss vallarins í 105 þúsund manns. „FC Barcelona harmar innilega andlát verkamannsins sem lést í gær í vinnuslysi sem varð við endurbætur á Spotify Camp Nou. Félagið vill votta fjölskyldu hans, vinum og samstarfsfólki dýpstu samúð sína og stuðning,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu. FC Barcelona deeply regrets the death of the worker who lost his life yesterday in the workplace accident that occurred during the renovation works at Spotify Camp Nou.The Club wishes to express its deepest condolences and extend its heartfelt support to his family, friends,…— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2026 „Joan Laporta, forseti FC Barcelona, vill persónulega votta fjölskyldunni samúð sína og býður fram aðstoð sína fyrir hönd alls félagsins.“ Framkvæmdir við völlinn hófust í júní 2023 eftir fjölmargar tafir og aukinn kostnað. Eftir að hafa notað Estadi Olimpic Lluis Companys-leikvanginn á fyrstu stigum framkvæmdanna sneri félagið aftur til að spila heimaleiki á Nývangi í nóvember 2025 og vann 19 af 20 leikjum þar það sem eftir lifði síðasta tímabils. Eina undantekningin var tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í apríl. Fáni Barcelona fyrir efstu áhorfendaröð á Nývangi sem hefur tekið miklum breytingum í framkvæmdunum.gETTY/Robbie Jay BarratT Spænski boltinn FC Barcelona Spánn Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Bergrós, BKG og íslenska liðið á þriðja degi heimsleikanna Sport Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Már fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val Sjá meira