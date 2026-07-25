Fótbolti

Barcelona mun styðja fjöl­skyldu verka­manns sem lést á Nývangi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
105 þúsund manns munu geta fylgst með leikjum Barcelona á Nývangi í framtíðinni.
105 þúsund manns munu geta fylgst með leikjum Barcelona á Nývangi í framtíðinni. Getty/ Jose Breton

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur heitið því að styðja fjölskyldu verkamanns sem lést við endurbætur á heimavelli félagsins en miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á Nývangi.

Slysið varð á föstudaginn við framkvæmdir sem standa yfir til að auka áhorfendapláss vallarins í 105 þúsund manns.

„FC Barcelona harmar innilega andlát verkamannsins sem lést í gær í vinnuslysi sem varð við endurbætur á Spotify Camp Nou. Félagið vill votta fjölskyldu hans, vinum og samstarfsfólki dýpstu samúð sína og stuðning,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.

„Joan Laporta, forseti FC Barcelona, vill persónulega votta fjölskyldunni samúð sína og býður fram aðstoð sína fyrir hönd alls félagsins.“

Framkvæmdir við völlinn hófust í júní 2023 eftir fjölmargar tafir og aukinn kostnað.

Eftir að hafa notað Estadi Olimpic Lluis Companys-leikvanginn á fyrstu stigum framkvæmdanna sneri félagið aftur til að spila heimaleiki á Nývangi í nóvember 2025 og vann 19 af 20 leikjum þar það sem eftir lifði síðasta tímabils. Eina undantekningin var tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í apríl.

Fáni Barcelona fyrir efstu áhorfendaröð á Nývangi sem hefur tekið miklum breytingum í framkvæmdunum.gETTY/Robbie Jay BarratT

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