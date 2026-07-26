Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 14:28 Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson eru ekki langt frá fallsæti í sænsku úrvalsdeildinni. göteborgs-posten/Getty Göteborg heimsótti Sirius í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Bæði Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson byrjuðu báðir inn á fyrir Göteborg en leikurinn fór ekki vel fyrir þá félaga. Sirius var sterkara liðið nær allan leikinn og komst yfir strax á sjöttu mínútu leiksins. Yfirburðir Sirius héldu áfram og bætti liðið við öðru marki á 23. mínútu. Við þetta byrjaði Göteborg að sækja meira og byrjaði loks að skapa sér færi. Undir lok fyrri hálfleiks fékk Göteborg vítaspyrnu sem Sam Larsson nýtti vel og staðan 2-1 í hálfleik. Í seinni hálfleiknum kom Sirius sterkara til leiks en náði ekki að skapa sér nógu góð færi. Á 54. mínútu gerir Göteborg tvöfalda skiptingu þar sem bæði Hjörtur og Kolbeinn voru teknir af velli og við það kviknaði líf í Göteborg-liðinu. Göteborg spilaði betur eftir skiptingarnar en náði ekki að nýta færin sín. Til að bæta gráu ofan á svart fyrir Göteborg bætti Sirius við tveimur mörkum í viðbót og endaði leikurinn með 4-1 sigri Sirius. IFK Göteborg er eftir leikinn í þrettánda sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með þrettán stig og er í síðasta örugga sæti deildarinnar. Sirius styrkti með sigrinum stöðu sína á toppnum en liðið er komið með ellefu stiga forskot með leik til góða. Sænski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira