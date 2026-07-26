Fótbolti

Kol­beinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu

Andri Broddason skrifar
Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson eru ekki langt frá fallsæti í sænsku úrvalsdeildinni.
Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson eru ekki langt frá fallsæti í sænsku úrvalsdeildinni. göteborgs-posten/Getty

Göteborg heimsótti Sirius í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Bæði Hjörtur Hermannsson og Kolbeinn Þórðarson byrjuðu báðir inn á fyrir Göteborg en leikurinn fór ekki vel fyrir þá félaga.

Sirius var sterkara liðið nær allan leikinn og komst yfir strax á sjöttu mínútu leiksins. Yfirburðir Sirius héldu áfram og bætti liðið við öðru marki á 23. mínútu. Við þetta byrjaði Göteborg að sækja meira og byrjaði loks að skapa sér færi. Undir lok fyrri hálfleiks fékk Göteborg vítaspyrnu sem Sam Larsson nýtti vel og staðan 2-1 í hálfleik.

Í seinni hálfleiknum kom Sirius sterkara til leiks en náði ekki að skapa sér nógu góð færi. Á 54. mínútu gerir Göteborg tvöfalda skiptingu þar sem bæði Hjörtur og Kolbeinn voru teknir af velli og við það kviknaði líf í Göteborg-liðinu.

Göteborg spilaði betur eftir skiptingarnar en náði ekki að nýta færin sín. Til að bæta gráu ofan á svart fyrir Göteborg bætti Sirius við tveimur mörkum í viðbót og endaði leikurinn með 4-1 sigri Sirius.

IFK Göteborg er eftir leikinn í þrettánda sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með þrettán stig og er í síðasta örugga sæti deildarinnar. Sirius styrkti með sigrinum stöðu sína á toppnum en liðið er komið með ellefu stiga forskot með leik til góða.

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