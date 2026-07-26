Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 13:30 Erling Braut Haaland hefur vakið mikla athygli og sérstaklega eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Getty/Julian Finney Svokallað Haaland-æði hefur verið á samfélagsmiðlum eftir heimsmeistaramótið. Framherjinn sjálfur heldur því undir með því að vera virkur á samfélagsmiðlum. Erling Braut Haaland hefur verið einn vinsælasti fótboltaleikmaður í heimi en eftir heimsmeistaramótið í fótbolta hafa vinsældir hans risið enn hærra. Með þessum vinsældum er hann að auka markaðsvirði sitt. Það sem hefur vakið sérstaka athygli hjá honum eftir heimsmeistaramótið er hvað hann hefur verið virkur í athugasemdum. Flestar stjórstjörnur eru ekki mikið að skrifa athugasemdir á samfélagsmiðlum en Haaland hefur verið duglegur að gera það og því aukið tengsl sín við aðdáendur. Norskur samfélagsmiðlafræðingur sagði í samtali við NRK að flestir búist ekki við að stórstjörnur hafi tíma til þess að skoða efni á samfélagsmiðlum og svara athugasemdum. Með þessu er Haaland að stækka sjálfan sig sem vörumerki og geta einhver stórfyrirtæki lært af hegðun Haalands á samfélagsmiðlum. Einhverjir spyrja sig af hverju Haaland sé að gera þetta og vilja einhverjir meina að það sé vegna peninga. Aðrir vilja meina að hann geri þetta einfaldlega út af því að honum finnst það skemmtilegt. Það sem skiptir mestu máli er þó að fylgjendum hans finnist það skemmtilegt. HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira