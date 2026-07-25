Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Andri Broddason skrifar 25. júlí 2026 13:04 Hafrún Rakel Halldórsdóttir þurfti að fara af velli í hálfleik þegar Brøndby gerði jafntefli við Midtjylland. Instagram/@brondbywomen Brøndby og Midtjylland gerðu 1-1 jafntefli í dönsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag. Í dag fer fram fyrsta umferð deildarinnar á þessu tímabili og þurfti Hafrún Rakel Halldórsdóttir að fara út af í hálfleik. Fyrsta umferð dönsku úrvalsdeildar kvenna hófst í dag og byrjaði Hafrún Rakel Halldórsdóttir inn á þegar Brøndby heimsótti Midtjylland. Brøndby endaði síðasta tímabil í öðru sæti deildarinnar, aðeins þrem stigum á eftir HB Køgeí efsta sæti deildarinnar. Midtjylland er nýtt lið í deildinni en liðið spilaði í dönsku B-deildinni á síðasta tímabili. Mila Bischoff kom Brøndby yfir á 41. mínútu með glæsilegu marki og hélt liðið forystunni í hálfleik. Þegar liðin stigu aftur á völlinn fyrir seinni hálfleikinn var Hafrún Rakel tekin út af fyrir Lili Halttunen. Svo virðist sem Hafrún Rakel hafi meiðst í fyrri hálfleik en vonandi eru meiðslin ekki alvarleg. Snemma í seinni hálfleik fékk Midtjylland vítaspyrnu og steig Therese Vestermark á punktinn og skoraði. Staðan því orðin jöfn og nýliðarnir geta fagnað stigi gegn sterku liði Brøndby. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Guðmundur Oddsson látinn Golf Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Æfir íslenskuna daglega í klefanum Íslenski boltinn Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti Dagskráin í dag: Tímataka og gamlingjagolf Sport „Búin að slá út ansi öflug lið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Van Bommel tekur við Belgíu Entist skammt í þjálfarastólnum Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Sjá meira