Fótbolti

Fór snemma út af í jafn­tefli við nýliðana

Andri Broddason skrifar
Hafrún Rakel Halldórsdóttir þurfti að fara af velli í hálfleik þegar Brøndby gerði jafntefli við Midtjylland.
Hafrún Rakel Halldórsdóttir þurfti að fara af velli í hálfleik þegar Brøndby gerði jafntefli við Midtjylland. Instagram/@brondbywomen

Brøndby og Midtjylland gerðu 1-1 jafntefli í dönsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag. Í dag fer fram fyrsta umferð deildarinnar á þessu tímabili og þurfti Hafrún Rakel Halldórsdóttir að fara út af í hálfleik.

Fyrsta umferð dönsku úrvalsdeildar kvenna hófst í dag og byrjaði Hafrún Rakel Halldórsdóttir inn á þegar Brøndby heimsótti Midtjylland. Brøndby endaði síðasta tímabil í öðru sæti deildarinnar, aðeins þrem stigum á eftir HB Køgeí efsta sæti deildarinnar. Midtjylland er nýtt lið í deildinni en liðið spilaði í dönsku B-deildinni á síðasta tímabili.

Mila Bischoff kom Brøndby yfir á 41. mínútu með glæsilegu marki og hélt liðið forystunni í hálfleik. Þegar liðin stigu aftur á völlinn fyrir seinni hálfleikinn var Hafrún Rakel tekin út af fyrir Lili Halttunen. Svo virðist sem Hafrún Rakel hafi meiðst í fyrri hálfleik en vonandi eru meiðslin ekki alvarleg.

Snemma í seinni hálfleik fékk Midtjylland vítaspyrnu og steig Therese Vestermark á punktinn og skoraði. Staðan því orðin jöfn og nýliðarnir geta fagnað stigi gegn sterku liði Brøndby.

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