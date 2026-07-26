Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 13:02 Juventus vill sækja sér bæði Kolo Muani og Joshua Zirkzee til að bæta sókn liðsins. Samsett/Getty Juventus er búið að gera tilboð í Kolo Muani um að fá hann að láni og kaupa hann svo eftir tímabilið. Ítalska liðið ætlar einnig að reyna að sækja Joshua Zirkzee. Ítalska stórliðið Juventus er að reyna að betrumbæta sókn liðsins og eru tveir leikmenn í sigtinu hjá félaginu. Liðið sendi tilboð til PSG um að fá Randal Kolo Muani að láni frá franska liðinu og kaupa hann eftir tímabilið. Mikill vilji er innan Juventus til að fá Kolo Muani og er verið að vinna hart að því að fá hann fyrir æfingaleiki liðsins. Hann hefur áður verið lánaður til Juventus en það var árið 2025. Hann hefur spilað sextán leiki fyrir félagið og skorað átta mörk í þeim leikjum. Einnig er Juventus að búast við því að fá Joshua Zirkzee frá Manchester United en hann hefur ekki fengið mikið að spila undir Michael Carrick, stjóra félagsins. Zirkzee hefur þó tilkynnt að hann Langi að berjast fyrir sætinu í byrjunarliði Manchester United. Zirkzee hefur áður spilað á Ítalíu en hann spilaði fyrir Bologna í tvö ár og er mikill vilji innan herbúða Juventus að fá hann ásamt Kolo Muani. Ítalski boltinn Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Sjá meira