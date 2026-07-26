Fótbolti

Juventus vill fá tvo leik­menn til að bæta sóknina

Andri Broddason skrifar
Juventus vill sækja sér bæði Kolo Muani og Joshua Zirkzee til að bæta sókn liðsins.
Juventus vill sækja sér bæði Kolo Muani og Joshua Zirkzee til að bæta sókn liðsins. Samsett/Getty

Juventus er búið að gera tilboð í Kolo Muani um að fá hann að láni og kaupa hann svo eftir tímabilið. Ítalska liðið ætlar einnig að reyna að sækja Joshua Zirkzee.

Ítalska stórliðið Juventus er að reyna að betrumbæta sókn liðsins og eru tveir leikmenn í sigtinu hjá félaginu. Liðið sendi tilboð til PSG um að fá Randal Kolo Muani að láni frá franska liðinu og kaupa hann eftir tímabilið.

Mikill vilji er innan Juventus til að fá Kolo Muani og er verið að vinna hart að því að fá hann fyrir æfingaleiki liðsins. Hann hefur áður verið lánaður til Juventus en það var árið 2025. Hann hefur spilað sextán leiki fyrir félagið og skorað átta mörk í þeim leikjum.

Einnig er Juventus að búast við því að fá Joshua Zirkzee frá Manchester United en hann hefur ekki fengið mikið að spila undir Michael Carrick, stjóra félagsins. Zirkzee hefur þó tilkynnt að hann Langi að berjast fyrir sætinu í byrjunarliði Manchester United.

Zirkzee hefur áður spilað á Ítalíu en hann spilaði fyrir Bologna í tvö ár og er mikill vilji innan herbúða Juventus að fá hann ásamt Kolo Muani.

Ítalski boltinn

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