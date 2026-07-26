Drengjalið Vals vann Dana Cup Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 15:56 U14 lið Vals gerði sér lítið fyrir og vann Dana Cup í sínum flokki. Jess Medjahl Madsen/Dana Cup U14 lið Vals vann spænska liðið Mercedarios í úrslitaleik Dana cup í dag. Spænska liðið hafði ekki fengið á sig mark í mótinu þegar liðið mætti til úrslita. Dana Cup er alþjóðlegt fótboltamót fyrir unga leikmenn sem er haldið í Danmörku. Þetta er einn stærsti íþróttaviðburður Danmerkur og er til mikils metinn á heimsvísu. Yfir 50 lönd taka þátt í mótinu með um tuttugu þúsund keppendum. U14 drengjalið Vals stóð sig frábærlega á mótinu og komst í úrslit eftir að hafa unnið lið frá hinum ýmsu löndum. Á leið sinni að úrslitaleiknum vann Valur lið frá Danmörku, Noregi og Perú svo eitthvað sé nefnt. Í úrslitaleiknum mætti Valur Mercedarios frá Spáni en fyrir úrslitaleikinn hafði spænska liðið ekki fengið á sig mark yfir allt mótið. Drengirnir í Val létu það ekki á sig fá og skoruðu þrjú mörk í fyrri hálfleik úrslitaleiksins. Valsliðið sýndi frábæra spilamennsku og einfaldlega sundurspilaði spænska liðið sem gat ekki komið neinum vörnum við. Valur skoraði önnur þrjú mörk í seinni hálfleik leiksins og náði spænska liðið aðeins að skora eitt gegn þeim. Valur vann úrslitaleikinn 6-1 og unnu því U14 flokk mótsins. Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Fótbolti Fleiri fréttir Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Sjá meira