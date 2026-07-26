Fótbolti

Drengjalið Vals vann Dana Cup

Andri Broddason skrifar
U14 lið Vals gerði sér lítið fyrir og vann Dana Cup í sínum flokki.
U14 lið Vals gerði sér lítið fyrir og vann Dana Cup í sínum flokki. Jess Medjahl Madsen/Dana Cup

U14 lið Vals vann spænska liðið Mercedarios í úrslitaleik Dana cup í dag. Spænska liðið hafði ekki fengið á sig mark í mótinu þegar liðið mætti til úrslita.

Dana Cup er alþjóðlegt fótboltamót fyrir unga leikmenn sem er haldið í Danmörku. Þetta er einn stærsti íþróttaviðburður Danmerkur og er til mikils metinn á heimsvísu. Yfir 50 lönd taka þátt í mótinu með um tuttugu þúsund keppendum.

U14 drengjalið Vals stóð sig frábærlega á mótinu og komst í úrslit eftir að hafa unnið lið frá hinum ýmsu löndum. Á leið sinni að úrslitaleiknum vann Valur lið frá Danmörku, Noregi og Perú svo eitthvað sé nefnt.

Í úrslitaleiknum mætti Valur Mercedarios frá Spáni en fyrir úrslitaleikinn hafði spænska liðið ekki fengið á sig mark yfir allt mótið. Drengirnir í Val létu það ekki á sig fá og skoruðu þrjú mörk í fyrri hálfleik úrslitaleiksins.

Valsliðið sýndi frábæra spilamennsku og einfaldlega sundurspilaði spænska liðið sem gat ekki komið neinum vörnum við. Valur skoraði önnur þrjú mörk í seinni hálfleik leiksins og náði spænska liðið aðeins að skora eitt gegn þeim. Valur vann úrslitaleikinn 6-1 og unnu því U14 flokk mótsins.

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