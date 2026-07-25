Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn

Kasper Högh, fyrrum leikmaður Vals í Bestu deildinni í fótbolta, er á leiðinni í skosku úrvalsdeildina.
Martin O'Neill, þjálfari Celtic, greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld en Celtic mun kaupa Högh frá norska félaginu Bodö/Glimt.
Högh er væntanlega ætlað að fylla í skarð japanska framherjans Daizen Maeda sem skoska félagið seldi um helgina til Ipswich Town, nýliða í ensku úrvalsdeildinni.
Celtic have agreed a club record fee of £11m plus add-ons for Bodo/Glimt striker Kasper Hogh 💰 pic.twitter.com/c3yrkuEFVs— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) July 25, 2026
Celtic have agreed a club record fee of £11m plus add-ons for Bodo/Glimt striker Kasper Hogh 💰 pic.twitter.com/c3yrkuEFVs
Högh náði hvorki að skora né að vinna sér sæti í byrjunarliði Vals sumarið 2020 en hann hefur raðað inn mörkum fyrir Bodö/Glimt, þar á meðal skoraði hann fimm mörk í Meistaradeildarævintýri félagsins á síðustu leiktíð.
Högh mun fara í læknisskoðun um helgina og ganga í framhaldinu frá samningi. Breska ríkisútvarpið segir að Celtic muni borga fyrir hann ellefu milljónir punda eða 1,8 milljarða króna.
BREAKING: Celtic have agreed a club record fee of £11m plus add-ons for Bodo/Glimt striker Kasper Hogh 🚨 pic.twitter.com/LFgLYrelz7— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 25, 2026
BREAKING: Celtic have agreed a club record fee of £11m plus add-ons for Bodo/Glimt striker Kasper Hogh 🚨 pic.twitter.com/LFgLYrelz7