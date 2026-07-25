Fótbolti

Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kasper Högh blómstraði í Meistaradeild Evrópu í vetur, sérstaklega í úrslitakeppninni á leið liðsins í sextán liða úrslitin.
Kasper Högh blómstraði í Meistaradeild Evrópu í vetur, sérstaklega í úrslitakeppninni á leið liðsins í sextán liða úrslitin. Getty/Martin Ole Wold

Kasper Högh, fyrrum leikmaður Vals í Bestu deildinni í fótbolta, er á leiðinni í skosku úrvalsdeildina.

Martin O'Neill, þjálfari Celtic, greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld en Celtic mun kaupa Högh frá norska félaginu Bodö/Glimt.

Högh er væntanlega ætlað að fylla í skarð japanska framherjans Daizen Maeda sem skoska félagið seldi um helgina til Ipswich Town, nýliða í ensku úrvalsdeildinni.

Högh náði hvorki að skora né að vinna sér sæti í byrjunarliði Vals sumarið 2020 en hann hefur raðað inn mörkum fyrir Bodö/Glimt, þar á meðal skoraði hann fimm mörk í Meistaradeildarævintýri félagsins á síðustu leiktíð.

Högh mun fara í læknisskoðun um helgina og ganga í framhaldinu frá samningi. Breska ríkisútvarpið segir að Celtic muni borga fyrir hann ellefu milljónir punda eða 1,8 milljarða króna.

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