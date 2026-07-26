Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 14:49 Kolbeinn Finnsson spilað flottann leik gegn Íslendingunum í Brann. Getty/Ahmad Mora Kolbeinn Finnsson, leikmaður Valerenga, hafði betur gegn Íslendingaliði Brann í tíðindamiklum leik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Kolbeinn Finnsson var í byrjunarliði Valerenga sem heimsótti Brann í norsku úrvalsdeildinni í dag. Leikurinn var verulega kaflaskiptur og var Valerenga komið í þriggja marka forystu í hálfleik. Með mikla forystu í hálfleik virtist Valerenga ætla að sigla sigrinum þægilega heim en þá fékk Ivan Nasberg í vörn Valerenga beint rautt spjald eftir glannalega tæklingu. Við það kviknaði í leikmönnum Brann og fóru þeir að sækja af mikilli ákefð. Á 66. mínútu fær Brann vítaspyrnu sem Niklast Castro nýtti og minnkaði muninn. Erik Horneland, þjálfari Brann, gerði þá sóknarsinnaðar skiptingar og setti Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atla Magnússon inn á. Brann náði að minnka muninn niður í eitt mark á 77. mínútu en náði ekki að jafna fyrir leikslok. Leikurinn endaði því með dramatískum sigri Valerenga 3-2. Með sigrinum fer Valerenga fyrir ofan Brann í sænsku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að vera búið að leika einum leik færra en Brann. Íslendingaliðið Brann er í sjöunda sæti en hópurinn í deildinni er mjög þéttur og eru hvert stig er mikilvægt. Norski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira