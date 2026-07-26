Fótbolti

Kol­beinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann

Andri Broddason skrifar
Kolbeinn Finnsson spilað flottann leik gegn Íslendingunum í Brann.
Kolbeinn Finnsson spilað flottann leik gegn Íslendingunum í Brann. Getty/Ahmad Mora

Kolbeinn Finnsson, leikmaður Valerenga, hafði betur gegn Íslendingaliði Brann í tíðindamiklum leik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Kolbeinn Finnsson var í byrjunarliði Valerenga sem heimsótti Brann í norsku úrvalsdeildinni í dag. Leikurinn var verulega kaflaskiptur og var Valerenga komið í þriggja marka forystu í hálfleik.

Með mikla forystu í hálfleik virtist Valerenga ætla að sigla sigrinum þægilega heim en þá fékk Ivan Nasberg í vörn Valerenga beint rautt spjald eftir glannalega tæklingu. Við það kviknaði í leikmönnum Brann og fóru þeir að sækja af mikilli ákefð.

Á 66. mínútu fær Brann vítaspyrnu sem Niklast Castro nýtti og minnkaði muninn. Erik Horneland, þjálfari Brann, gerði þá sóknarsinnaðar skiptingar og setti Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atla Magnússon inn á. Brann náði að minnka muninn niður í eitt mark á 77. mínútu en náði ekki að jafna fyrir leikslok. Leikurinn endaði því með dramatískum sigri Valerenga 3-2.

Með sigrinum fer Valerenga fyrir ofan Brann í sænsku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að vera búið að leika einum leik færra en Brann. Íslendingaliðið Brann er í sjöunda sæti en hópurinn í deildinni er mjög þéttur og eru hvert stig er mikilvægt.

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