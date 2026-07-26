Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri

Nýja lið Dags Dan Þórhallssonar, San Diego FC, vann góðan sigur á FC Dallas í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta. Leikurinn endaði 1-0.
Dagur Dan Þórhallsson færði sig nýlega um fet en San Diego FC keypti hann frá CF Montreal þar sem hann er búinn að vera leikmaður. Hann var þó ekki lengi sem leikmaður Montreal en hann var keyptur til liðsins fyrr í ár.
Áður en hann fór til Montreal spilaði hann hjá Orlando City í tvö ár í MLS-deildinni. Þetta er því þriðja liðið hans í þeirri deild.
Dagur Dan var á bekknum allan leikinn í gær en skiljanlegt að hann hafi ekki komið inn á enda mjög stutt síðan hann hefur orðið leikmaður félagsins. Líklegast hefur hann ekki einu sinni náð að æfa með þeim.
San Diego FC er í tólfta sæti vesturhluta MLS-deildarinnar en efstu níu sætin fara í úrslitakeppnina. Pakkinn í deildinni er þéttur og þarf San Diego aðeins þrjú stig til þess að komast í umspilssæti.