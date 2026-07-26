Fótbolti

Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rúss­land

Andri Broddason skrifar
Andrea Pirlo mun kannski ekki verða þjálfari ítalska landsliðsins vegna tengsla hans við Rússland.
Andrea Pirlo mun kannski ekki verða þjálfari ítalska landsliðsins vegna tengsla hans við Rússland. Gabriele Maricchiolo/NurPhoto

Ítalska knattspyrnusambandið hefur þurft að endurhugsa ákvörðun sína að ráða Andrea Pirlo sem landsliðsþjálfara. Tengsl hans við rússneskt veðmálafyrirtæki hefur sett strik í reikninginn.

Eftir að hafa reynt að sækja Carlo Ancelotti og Pep Guardiola var Andrea Pirlo næstur í röðinni hjá ítalska knattspyrnusambandinu til að taka við sem þjálfari ítalska landsliðsins. Andrea Pirlo starfar nú sem þjálfari Dubai City í Sameinuðu arabísku furstadæmunum en einn af hluthöfum liðsins á einnig rússneskt veðmálafyrirtæki að nafni Fonbet.

Samkvæmt La Gazzetta dello Sport skrifaði Pirlo, á sama tíma og hann varð þjálfari Dubai City, undir samning við Fonbet um að verða andlit fyrirtækisins og birtast í auglýsingum. Nú er lagateymi Andrea Pirlo að vinna í því að losa hann frá samningnum en hann verður ekki ráðinn sem þjálfari ítalska landsliðsins með samninginn virkan.

Ef Pirlo nær að losa sig úr samningnum ætlar ítalska knattspyrnusambandið samt að endurhugsa ákvörðunina að ráða Pirlo. Samband Ítalíu og Rússlands hefur ekki verið gott síðan innrás Rússlands í Úkraínu hófst. Stjórnmálamenn á Ítalíu mæla gegn því að Pirlo verði ráðinn vegna tengsla hans við Rússland.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið