Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 12:31 Andrea Pirlo mun kannski ekki verða þjálfari ítalska landsliðsins vegna tengsla hans við Rússland. Gabriele Maricchiolo/NurPhoto Ítalska knattspyrnusambandið hefur þurft að endurhugsa ákvörðun sína að ráða Andrea Pirlo sem landsliðsþjálfara. Tengsl hans við rússneskt veðmálafyrirtæki hefur sett strik í reikninginn. Eftir að hafa reynt að sækja Carlo Ancelotti og Pep Guardiola var Andrea Pirlo næstur í röðinni hjá ítalska knattspyrnusambandinu til að taka við sem þjálfari ítalska landsliðsins. Andrea Pirlo starfar nú sem þjálfari Dubai City í Sameinuðu arabísku furstadæmunum en einn af hluthöfum liðsins á einnig rússneskt veðmálafyrirtæki að nafni Fonbet. Samkvæmt La Gazzetta dello Sport skrifaði Pirlo, á sama tíma og hann varð þjálfari Dubai City, undir samning við Fonbet um að verða andlit fyrirtækisins og birtast í auglýsingum. Nú er lagateymi Andrea Pirlo að vinna í því að losa hann frá samningnum en hann verður ekki ráðinn sem þjálfari ítalska landsliðsins með samninginn virkan. Ef Pirlo nær að losa sig úr samningnum ætlar ítalska knattspyrnusambandið samt að endurhugsa ákvörðunina að ráða Pirlo. Samband Ítalíu og Rússlands hefur ekki verið gott síðan innrás Rússlands í Úkraínu hófst. Stjórnmálamenn á Ítalíu mæla gegn því að Pirlo verði ráðinn vegna tengsla hans við Rússland. Ítalski boltinn Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Sjá meira