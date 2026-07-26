Fótbolti

Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Dan­mörku

Andri Broddason skrifar
Elías Rafn Ólafsson hafði betur í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Elías Rafn Ólafsson hafði betur í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Getty/Archivio Massimo

Elías Rafn Ólafsson hafði betur í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Hann spilar sem markvörður Midtjylland sem mætti Sonderjyske þar sem Daníel Grétarsson spilar.

Danska úrvalsdeildin í fótbolta er loks að hefjast og lentu Íslendingaliðin Sonderjyske og Midtjylland gegn hvort öðru í fyrsta leik. Daníel Grétarsson spilar í vörn Sonderjyske og Elías Rafn Ólafsson er markvörður Midtjylland.

Mads Beck Sorensen kom Midtjylland yfir á 26. mínútu en sú forysta entist ekki lengi þar sem Magnus Jensen jafnaði metin aðeins mínútu síðar. Fyrri hálfleikurinn hélt áfram að vera fjörugur og náði Valdemar Byskov að koma Midtjylland yfir í annað skipti leiksins.

Midjylland virtist ætla að ganga til búningsherbergja með forystu en Mohamed Cherif Haidara náði að jafna metin undir lok hálfleiksins. Á 66. mínútu leiksins nær Midtjylland forystunni í þriðja skiptið leiksins en Sonderjyske var staðráðið í að jafna leikinn.

Sonderjyske virtist vera að fá gullið tækifæri til að jafna leikinn þegar Magnus Jensen féll í teig Midtjylland og fór dómari leiksins í skjáinn til að skoða atvikið. Dómarinn ákvað hins vegar að dæma ekki víti og endaði leikurinn með 3-2 sigri Midtjylland.

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