Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 14:07 Elías Rafn Ólafsson hafði betur í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Getty/Archivio Massimo Elías Rafn Ólafsson hafði betur í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Hann spilar sem markvörður Midtjylland sem mætti Sonderjyske þar sem Daníel Grétarsson spilar. Danska úrvalsdeildin í fótbolta er loks að hefjast og lentu Íslendingaliðin Sonderjyske og Midtjylland gegn hvort öðru í fyrsta leik. Daníel Grétarsson spilar í vörn Sonderjyske og Elías Rafn Ólafsson er markvörður Midtjylland. Mads Beck Sorensen kom Midtjylland yfir á 26. mínútu en sú forysta entist ekki lengi þar sem Magnus Jensen jafnaði metin aðeins mínútu síðar. Fyrri hálfleikurinn hélt áfram að vera fjörugur og náði Valdemar Byskov að koma Midtjylland yfir í annað skipti leiksins. Midjylland virtist ætla að ganga til búningsherbergja með forystu en Mohamed Cherif Haidara náði að jafna metin undir lok hálfleiksins. Á 66. mínútu leiksins nær Midtjylland forystunni í þriðja skiptið leiksins en Sonderjyske var staðráðið í að jafna leikinn. Sonderjyske virtist vera að fá gullið tækifæri til að jafna leikinn þegar Magnus Jensen féll í teig Midtjylland og fór dómari leiksins í skjáinn til að skoða atvikið. Dómarinn ákvað hins vegar að dæma ekki víti og endaði leikurinn með 3-2 sigri Midtjylland. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Fleiri fréttir Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ Sjá meira