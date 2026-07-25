Íslendingaliðin Norrköping og Hammarby mættust í sænsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag. Guðrún Arnardóttir náði að koma Hammarby í forystuna en Sigdís Eva Bárðardóttir fékk ekki að koma inn á fyrir Norrköping.
Það mætti segja að Hammarby hafi gjörsamlega valtað yfir Norrköping í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Guðrún Arnardóttir var fyrst í liði Hammarby til að skora en hún gerði það strax á 6. mínútu leiksins.
Fanny Peterson og Inés Lorenius bættu svo við tveimur mörkum í viðbót og snemma í seinni hálfleik kom fjórða mark Hammarby. Eftir það róaðist leikurinn niður og urðu lokatölur leiksins 4-0 sigur fyrir Hammarby.
Þetta var mikilvægur sigur fyrir Hammarby þar sem liðið er sem stendur í efsta sæti deildarinnar með eins stigs forskot á Hacken í öðru sætinu sem er með Thelmu Kareni Pálmadóttur innanborðs. Hacken á þó leik til góða og getur endurheimt toppsæti deildarinnar.
Norrköping er sem stendur í tólfta sæti sem er umspilssæti um að halda sér áfram í úrvalsdeildinni. Rosengard er í sætinu fyrir ofan sem tryggir áframhaldandi sæti í úrvalsdeildinni. Rosengard og Norrköpng eru jöfn að stigum en bæði á Rosengard leik til góða og Norrköping er með mun verri markatölu.