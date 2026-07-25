Fótbolti

Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Már fékk rautt

Andri Broddason skrifar
Júlíus Már átti ekki góðan dag í vörninni hjá Kristiansund
Júlíus Már átti ekki góðan dag í vörninni hjá Kristiansund Vísir/Jón Gautur

Kristiansund tapaði gegn IK Start í norsku úrvalsdeildinni í dag 2-1. Kristiansund varð einum manni færri eftir að Júlíus Már Júlíusson fékk að líta rauða spjaldið.

Leikurinn byrjaði vel fyrir Kristiansund því eftir að hafa unnið boltann hátt á vellinum náði Sander Hestetun Kilen að koma Kristiansund yfir. Sú forysta lifði ekki lengi þar sem Erlend Segberg einfaldlega labbaði í gegnum vörn Kristansund og jafnaði leikinn alltof auðveldlega.

Á 37. mínútu leiksins braut Júlíus Már Júlíusson glannalega af sér og fékk að líta gula spjaldið. Í seinni hálfleik var lítið að gerast í leiknum þangað til Júlíus Már Júlíusson braut aftur glannalega af sér og fékk að líta sitt annað gula spjald og var því rekinn út af. IK Start var því orðið manni fleiri og byrjaði að sækja af meiri ákefð.

Stuttu eftir að Kristiansund verður manni færri lendir liðið í öðru áfalli þegar Haakon Haugen meiðist en Hrannar Snær Magnússon kom inn á í hans stað. IK Start náði í uppbótartíma svo að tryggja sigurmark leiksins þegar Tom Strannegard skaut úr þröngu færi í varnarmann og í netið.

Eftir tapið er Kristiansund komið í næstsíðasta sæti deildarinnar sem er fallsæti. Sjö leikir eru síðan liðið vann síðast leik í norsku úrvalsdeildinni. Þrátt fyrir sigurinn í dag er IK Start enn í neðsta sæti deildarinnar en er nú aðeins tveimur stigum frá þrettánda sætinu sem er fyrsta örugga sæti deildarinnar.

Norski boltinn

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