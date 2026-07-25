Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Már fékk rautt Andri Broddason skrifar 25. júlí 2026 16:09 Júlíus Már átti ekki góðan dag í vörninni hjá Kristiansund Vísir/Jón Gautur Kristiansund tapaði gegn IK Start í norsku úrvalsdeildinni í dag 2-1. Kristiansund varð einum manni færri eftir að Júlíus Már Júlíusson fékk að líta rauða spjaldið. Leikurinn byrjaði vel fyrir Kristiansund því eftir að hafa unnið boltann hátt á vellinum náði Sander Hestetun Kilen að koma Kristiansund yfir. Sú forysta lifði ekki lengi þar sem Erlend Segberg einfaldlega labbaði í gegnum vörn Kristansund og jafnaði leikinn alltof auðveldlega. Á 37. mínútu leiksins braut Júlíus Már Júlíusson glannalega af sér og fékk að líta gula spjaldið. Í seinni hálfleik var lítið að gerast í leiknum þangað til Júlíus Már Júlíusson braut aftur glannalega af sér og fékk að líta sitt annað gula spjald og var því rekinn út af. IK Start var því orðið manni fleiri og byrjaði að sækja af meiri ákefð. Stuttu eftir að Kristiansund verður manni færri lendir liðið í öðru áfalli þegar Haakon Haugen meiðist en Hrannar Snær Magnússon kom inn á í hans stað. IK Start náði í uppbótartíma svo að tryggja sigurmark leiksins þegar Tom Strannegard skaut úr þröngu færi í varnarmann og í netið. Eftir tapið er Kristiansund komið í næstsíðasta sæti deildarinnar sem er fallsæti. Sjö leikir eru síðan liðið vann síðast leik í norsku úrvalsdeildinni. Þrátt fyrir sigurinn í dag er IK Start enn í neðsta sæti deildarinnar en er nú aðeins tveimur stigum frá þrettánda sætinu sem er fyrsta örugga sæti deildarinnar. Norski boltinn Mest lesið Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Sinner og Djokovic þurfa að draga sig úr keppni Sport Æfir íslenskuna daglega í klefanum Íslenski boltinn Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar Íslenski boltinn Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Fótbolti Fleiri fréttir Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Már fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Van Bommel tekur við Belgíu Entist skammt í þjálfarastólnum Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu Sjá meira