Fótbolti

Bak­vörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaup­manna­höfn

Andri Broddason skrifar
Ísak Snær var í byrjunarliði Lyngby sem rétt tapaði fyrir FC Kobenhavn í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.
Ísak Snær var í byrjunarliði Lyngby sem rétt tapaði fyrir FC Kobenhavn í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar. Mynd: Lyngby BK

FC Kobenhavn náði að vinna sinn leik í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er liðið mætti Lyngby á heimavelli. Ísak Snær Þorvaldsson var í byrjunarliði Lyngby.

Fjörugur leikur var spilaður í Bakken í dag þegar FC Kobenhavn tók á móti Lyngby í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Bakvörðurinn Birger Meling skoraði fyrsta mark leiksins á 27. mínútu.

Við það að lenda undir kom meiri ákefð í leik Lyngby og náði liðið forystunni með því að skora tvö mörk með þriggja mínútna millibili og hélt því forskoti í hálfleik.

Bakvörðurinn Meling var aftur á skotskónum þegar FC Kobenhavn jafnaði metin og svo tryggði Mohamed Elyounoussi sigurinn fyrir Kaupmannahafnarliðið. Gunnar Orri Olsen og Rúnar Alex Rúnarsson voru báðir allan leikinn á bekknum hjá FC Kobenhavn en Viktor Daðason var ekki í leikmannahópnum sökum meiðsla.

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