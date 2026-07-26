Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Andri Broddason skrifar 26. júlí 2026 16:15 Ísak Snær var í byrjunarliði Lyngby sem rétt tapaði fyrir FC Kobenhavn í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar. Mynd: Lyngby BK FC Kobenhavn náði að vinna sinn leik í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er liðið mætti Lyngby á heimavelli. Ísak Snær Þorvaldsson var í byrjunarliði Lyngby. Fjörugur leikur var spilaður í Bakken í dag þegar FC Kobenhavn tók á móti Lyngby í fyrstu umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í dag. Bakvörðurinn Birger Meling skoraði fyrsta mark leiksins á 27. mínútu. Við það að lenda undir kom meiri ákefð í leik Lyngby og náði liðið forystunni með því að skora tvö mörk með þriggja mínútna millibili og hélt því forskoti í hálfleik. Bakvörðurinn Meling var aftur á skotskónum þegar FC Kobenhavn jafnaði metin og svo tryggði Mohamed Elyounoussi sigurinn fyrir Kaupmannahafnarliðið. Gunnar Orri Olsen og Rúnar Alex Rúnarsson voru báðir allan leikinn á bekknum hjá FC Kobenhavn en Viktor Daðason var ekki í leikmannahópnum sökum meiðsla. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Íslenski boltinn Hleypur yfir alla Alpana á mettíma Sport „Stærstu fréttir ferilsins“ Sport Svakaleg endurkoma Joshua í fyrsta bardaga hans eftir bílslysið Sport Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Enski boltinn Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fótbolti Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Enski boltinn Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Fótbolti Fleiri fréttir Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Mar fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Sjá meira