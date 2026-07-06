Fótbolti

Spá því að ferða­mennskan blómstri á eyjunum eftir HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn landsliðs Grænhöfðaeyja fagna einu af mörkum liðsins á HM.
Stuðningsmenn landsliðs Grænhöfðaeyja fagna einu af mörkum liðsins á HM. Getty/Eston Parker

Landslið Grænhöfðaeyja heillaði marga með frábærri frammistöðu sinni á heimsmeistaramótinu og HM-lið hefur komið eyjunum á kortið og kallar á mikinn áhuga ferðamanna.

Grænhöfðaeyjar unnu ekki bara hjörtu fótboltaáhugafólks út um allan heim heldur gætu leikmenn liðsins hafa breytt hagkerfi þjóðar sinnar til frambúðar.

Síðustu vikur horfði heimurinn á þjóð með rúmlega hálfa milljón íbúa standa óttalaust í hárinu á stærstu risum fótboltans. Liðið tapaði ekki leik fyrr en í framlengingu á móti heimsmeisturum Argentínu.

Milljónir manna sem höfðu aldrei heyrt um Grænhöfðaeyjar eru nú að leita að ströndum þeirra, menningu, tónlist og sögu.

Google-leit að „frí á Grænhöfðaeyjum“ hefur aukist um meira en fimm þúsund present. Sagan sýnir hvað gerist næst.

Ógleymanleg frammistaða Króatíu á HM 2018 leiddi til uppsveiflu í ferðaþjónustu sem skilaði yfir 126 milljörðum króna árið eftir.

Það að Marokkó fór alla leið í undanúrslitin á HM árið 2022 hjálpaði til við að auka tekjur af ferðaþjónustu í tíu milljarða dala, sem var 2,5 milljarða dala aukning. Tekjurnar af ferðamennskunni jukust um 316 milljarða á einu ári.

Nú telja sérfræðingar að Grænhöfðaeyjar gætu verið næstar. Þetta var ekki bara fótboltamót því þetta var alþjóðleg kynning á einni af fallegustu eyþjóðum heims.

Leikmenn liðsins breyttu ekki bara fótboltanum því þeir gætu hafa breytt framtíð Grænhöfðaeyja.

HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið