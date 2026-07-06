Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. júlí 2026 22:02 Stuðningsmenn landsliðs Grænhöfðaeyja fagna einu af mörkum liðsins á HM. Getty/Eston Parker Landslið Grænhöfðaeyja heillaði marga með frábærri frammistöðu sinni á heimsmeistaramótinu og HM-lið hefur komið eyjunum á kortið og kallar á mikinn áhuga ferðamanna. Grænhöfðaeyjar unnu ekki bara hjörtu fótboltaáhugafólks út um allan heim heldur gætu leikmenn liðsins hafa breytt hagkerfi þjóðar sinnar til frambúðar. Síðustu vikur horfði heimurinn á þjóð með rúmlega hálfa milljón íbúa standa óttalaust í hárinu á stærstu risum fótboltans. Liðið tapaði ekki leik fyrr en í framlengingu á móti heimsmeisturum Argentínu. Milljónir manna sem höfðu aldrei heyrt um Grænhöfðaeyjar eru nú að leita að ströndum þeirra, menningu, tónlist og sögu. Google-leit að „frí á Grænhöfðaeyjum“ hefur aukist um meira en fimm þúsund present. Sagan sýnir hvað gerist næst. Ógleymanleg frammistaða Króatíu á HM 2018 leiddi til uppsveiflu í ferðaþjónustu sem skilaði yfir 126 milljörðum króna árið eftir. Það að Marokkó fór alla leið í undanúrslitin á HM árið 2022 hjálpaði til við að auka tekjur af ferðaþjónustu í tíu milljarða dala, sem var 2,5 milljarða dala aukning. Tekjurnar af ferðamennskunni jukust um 316 milljarða á einu ári. Nú telja sérfræðingar að Grænhöfðaeyjar gætu verið næstar. Þetta var ekki bara fótboltamót því þetta var alþjóðleg kynning á einni af fallegustu eyþjóðum heims. Leikmenn liðsins breyttu ekki bara fótboltanum því þeir gætu hafa breytt framtíð Grænhöfðaeyja. View this post on Instagram A post shared by Cape Verdean Beautiful People #iamcvbp (@iamcvbp) HM 2026 í fótbolta Grænhöfðaeyjar Mest lesið Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Fleiri fréttir Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Sjá meira