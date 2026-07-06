Skera niður hjá stelpunum

Þetta hafa ekki verið góðir mánuðir fyrir Southampton þegar kemur að almenningsálitinu en enska fótboltafélagið fylgdi eftir njósnamálinu mikla með fréttum að félagið ætli að spara hjá kvennastarfi félagsins.
Það er ekki hægt að segja annað en að gríðarlega svekkjandi fréttir berist frá Southampton.
The Athletic greinir frá því að Southampton ætli að gera verulegan niðurskurð í starfi kvenna- og stúlknaliða sinna. Búist er við að um hundrað þúsund pund af þessum niðurskurði muni hafa bein áhrif á aðalliðið.
Southampton to significantly cut budget to women’s/girls’ programme + exit of SD Spacey-Kale, St Mary’s no longer home ground + academy drop to Cat 2. Decision made before Spygate scandal. Concerns re: return on investment for reaching WSL. @TheAthleticFC https://t.co/43EbhgnHVV— Megan Feringa (@megan_feringa) July 3, 2026
Southampton to significantly cut budget to women’s/girls’ programme + exit of SD Spacey-Kale, St Mary’s no longer home ground + academy drop to Cat 2. Decision made before Spygate scandal. Concerns re: return on investment for reaching WSL. @TheAthleticFC https://t.co/43EbhgnHVV
Alls er talið að niðurskurðurinn nemi hálfri milljón punda eða meira en 84 milljónum í íslenskum krónum.
Annað stórt áfall er að liðið mun að sögn hætta að spila á St Mary's-leikvanginum og flestir heimaleikir munu þess í stað fara fram á Silverlake-leikvanginum í Eastleigh.
Karlaliðið spilar leiki sína áfram á St. Mary's-leikvanginum.
Til viðbótar við það er einnig sagt að Marieanne Spacey-Cale, yfirmaður kvenna- og stúlknafótboltans, sem hefur gegnt stóru hlutverki í umbreytingu félagsins frá því hún gekk til liðs við það árið 2018, muni segja af sér.
Þetta eru skrýtnar fréttir á sama tíma og kvennafótboltinn heldur áfram að vaxa og dafna.
Karlaliðið var nálægt því að komast upp í úrvalsdeildina í vor. Liðið lauk keppnistímabilinu 2025–26 í fjórða sæti og sigraði Middlesbrough 2–1 samanlagt í undanúrslitum umspilsins.
Leikurinn var umdeildur eftir að greinandi frá Southampton sást taka upp æfingu Middlesbrough tveimur dögum fyrir fyrri leikinn, sem var brot á reglum deildarinnar.
Þann 19. maí 2026, eftir yfirheyrslu hjá óháðri aganefnd EFL, var félaginu vísað úr úrslitaleik umspils ensku meistaradeildarinnar 2026 og Middlesbrough tók sæti þess í úrslitaleiknum gegn Hull City.
Talið var að brottvísunin myndi kosta félagið allt að tvö hundruð milljónir punda í tapaðar tekjur af því að komast upp í ensku úrvalsdeildina og tengdar viðskiptatekjur.
Í yfirheyrslum vegna njósnamálsins viðurkenndi félagið einnig að hafa njósnað um æfingar Ipswich Town og Oxford United. Félaginu var einnig refsað með fjögurra stiga frádrætti fyrir keppnistímabilið 2026–27 í ensku meistaradeildinni.
Það lítur út fyrir að svindl karlaliðsins bitni núna á konunum í félaginu.
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