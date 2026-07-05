Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 09:01 Harry Kane, fyrirliði enska landsliðsins, skoraði mörkin sem tryggðu Englendingum sæti í 16-liða úrslitum og hélt síðan ræðu úti á velli eftir leik. Getty/Eddie Keogh Enska landsliðið er svo sannarlega á útivelli þegar kemur að leik sínum í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar í fótbolta. Það er ekki aðeins leikvangurinn sjálfur heldur erfiðari aðstæður í þunnu lofti, slæm veðurspá og truflandi stuðningsmenn mexíkóska landsliðsins á hverju götuhorni. Það var baulað á enska landsliðið þegar það kom á hótelið sitt til að undirbúa sig fyrir 16-liða úrslitaleikinn gegn Mexíkó á HM – en það verður þó ekki stærsta vandamálið í Mexíkóborg. Mexíkó og England mætast eftir miðnætti í kvöld og breska ríkisúrvarpið fór yfir allt það sem truflar enska hópinn fyrir leikinn. Öryggisgæsla hefur verið aukin á hóteli enska liðsins eftir að Ekvador, sem mætti Mexíkó í 32-liða úrslitum í Mexíkóborg, lagði fram kvörtun til FIFA vegna hávaða. England are likely to have a security cordon around their hotel in Mexico City in a bid to protect them from any local fans trying to disturb their sleep before Sunday’s last-16 game at the Azteca StadiumFull story by @Lawton_Times ⬇️https://t.co/swHgS9LxDf— Times Sport (@TimesSport) July 3, 2026 Lið Thomas Tuchel stendur frammi fyrir frekari ógnum vegna veðurs, hæðar yfir sjávarmáli og jafnvel, að því er virðist, njósna. Fyrir síðustu umferð var leikmönnum Ekvador vísvitandi haldið vakandi af stuðningsmönnum heimamanna, sem notuðu hátalara, lúðra og mótorhjól fyrir utan hótel liðsins seint um kvöld. Mexíkó vann leikinn 2-0. Baulað fyrir utan hótelið Ekvador gisti á Westin-hótelinu og England vildi halda dvalarstað sínum leyndum en áhyggjur voru uppi um að staðsetningin myndi leka út. Hundruð heimamanna biðu fyrir utan hótel þeirra þegar rúta enska liðsins kom á föstudag, þar sem sumir sungu „Mexíkó“ og aðrir bauluðu. Meðlimir þjóðvarðliðs Mexíkó stóðu vörð við innganginn að hóteli Englands á meðan lögreglumenn í óeirðabúnaði stóðu við girðingar á götunni fyrir utan hótelið. FA reviewing security at England hotel in Mexico City before last-16 tie | The Guardian https://t.co/hxzT5GC4pc— Matt Hughes (@MattHughesMedia) July 2, 2026 Leikmönnum og starfsfólki Englands verða boðin náttúruleg svefnlyf eða hvítur hávaði til að reyna að forðast svefntruflanir vegna hugsanlegs hávaða um nóttina. Bara enn ein hindrunin Sumir munu líklega einnig koma með eigin eyrnatappa eða svefngrímu. „Ég verð ekki ánægður ef þetta vekur mig – ég skal vera hreinskilinn. Við sjáum til hvernig þetta fer en við munum takast á við þetta eins vel og hægt er. Þetta er bara enn ein hindrunin sem þarf að yfirstíga en við erum tilbúnir,“ sagði sóknarmaðurinn Morgan Rogers. Auk hávaðans eiga sumir erfitt með svefn í mikilli hæð yfir sjávarmáli. England kom tveimur dögum fyrir leikinn þar sem reglur FIFA fyrir þetta stig mótsins kveða á um að lið verði að halda að hluta til opna æfingu á svæðinu daginn fyrir leik. 🚨 England’s hotel in Mexico City is now under heavy security ahead of their World Cup clash with Mexico.Police, riot shields, road blocks and National Guard patrols have been put in place amid fears local fans could try to disturb the squad, with reports suggesting the team’s… pic.twitter.com/HwepWEPOAi— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2026 Undirbúningur þeirra var truflaður á föstudag vegna óreiðukennds fimm og hálfs klukkutíma tímabils þar sem kom í ljós að FIFA íhugaði að flýta leiknum um sex klukkustundir vegna spár um óveður. Enska knattspyrnusambandið og knattspyrnusamband Mexíkó voru bæði reið yfir tillögunni innan við 48 klukkustundum fyrir upphafsflaut og leikurinn hefst nú eins og upphaflega var áætlað. Þannig að þótt leikurinn verði áfram klukkan sex að staðartíma er það háð veðri – og tafir eru mögulegar. Síðasta leik Mexíkó gegn Ekvador á sama velli seinkaði um klukkustund vegna þrumuveðurs og eldinga. Englendingar verða svo sannarlega ekki á heimavelli í Mexíkóborg í nótt.Getty/Joosep Martinson Dagleg þrumuveður í Mexíkóborg „Dagleg þrumuveður eru eðlileg í Mexíkóborg á þessum árstíma – en spár benda til þess að hættan á sunnudag sé sérstaklega mikil, og ef þessi veður þróast gætu þau orðið alvarleg,“ segir Ben Rich, veðurfréttamaður breska ríkisútvarpsins. „Á sunnudag virðast þessi veður líkleg til að hafa í för með sér tíðar eldingar og einnig er hætta á haglélum. Þrumuveður nær yfirleitt hámarki um eða rétt eftir hæsta hitastig dagsins – seinnipartinn og fram á kvöld, sem gæti haft áhrif á upphafsflaut,“ sagði Rich. „Að flýta upphafsflautinu hefði getað gert það að verkum að leikurinn færi fram áður en versta þrumuveðrið skellur á – þótt það sé vissulega ekki tryggt,“ sagði Rich. Eru í mikilli hæð yfir sjávarmáli England stendur einnig frammi fyrir þeirri áskorun að spila leikinn í mikilli hæð yfir sjávarmáli. Mexíkóborg er í um 2.240 metra meðalhæð yfir sjávarmáli, sem þýðir að minna súrefni er í boði. Helst ættu íþróttamenn að dvelja í viku eða tvær í þeirri hæð til að leyfa líkamanum að aðlagast og framleiða fleiri rauð blóðkorn. England kom til Mexíkóborgar aðeins tveimur dögum fyrir leikinn en á meðan hefur heimaliðið spilað alla sína leiki hingað til í mikilli hæð – einn í Guadalajara (1.500 m yfir sjávarmáli) og þrjá á Azteca-leikvanginum – svo leikmenn þeirra ættu að vera búnir að aðlagast vel. Samkvæmt Daily Mail var ein ástæða þess að England seinkaði ferð sinni frá bækistöðvum sínum í Kansas City, Missouri, til Mexíkóborgar sú að forðast njósnir. Vildi að leikplanið yrði leyndarmál Löndin þrjú æfðu á föstudag í bækistöðvum sínum í Bandaríkjunum – eins og þau hafa gert á milli leikja allt mótið. Hins vegar gæti aukadagur í Mexíkóborg hafa verið hagstæður í þetta skiptið. En Tuchel vildi að sögn tryggja að allar leikaðferðir sem hann prófaði á æfingum yrðu leyndarmál. Í frétt blaðsins segir að æfingasvæði Englands í Kansas City hafi verið betur varið af lögreglu og öryggisvörðum gegn hugsanlegum njósnum en La Cantera, sem er æfingasvæði Pumas í Mexíkóborg. Jú, að venju er mikil dramatík í kringum enska landsliðið á stórmóti en það er ekki oft sem þrjár „hættur“ herja á liðið á sama tíma. 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