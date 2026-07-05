Fótbolti

Margir orðnir þreyttir á Norð­mönnum á HM og halda með Brasilíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Margir Svíar eru alveg búnir að sjá nóg af Norðmönnum og víkingaróðri þeirra út um allt.
Margir Svíar eru alveg búnir að sjá nóg af Norðmönnum og víkingaróðri þeirra út um allt. Getty/Steph Chambers

Norðmenn eru að blómstra á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta og þótt stærsta prófið sé fram undan hafa þeir unnið alla þrjá leikina með sitt besta lið. Hinum megin við landamærin eru Svíar ekkert alltof kátir með uppkomu nágranna og erkifjenda sinna.

Norðmenn mæta Brasilíu í 16-liða úrslitum í kvöld og þótt flestir búist við sigri Brasilíumanna þá er norska landsliðið allt annað en auðveldur andstæðingur fyrir brasilískt landslið sem hefur ekki verið alltof sannfærandi á heimsmeistaramótinu til þessa.

Það er líka þannig að margir Svíar eru orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu í þessum mikilvæga leik. Norska ríkisútvarpið fjallar um þessa stöðu sem er komin upp hjá nágrönnum þeirra.

Maria Malmer Stenergard, utanríkisráðherra Svíþjóðar, hreyfði líka aðeins við Norðmönnum þegar hún var nýlega spurð hverjum hún myndi halda með á HM ef Svíþjóð dytti út.

„Allavega ekki Noregi“

„Allavega ekki Noregi,“ svaraði hún og Norðmenn eru ekki hrifnir. Ummælin hneyksluðu norska rithöfundinn Aslak Nore og fengu hann til að skrifa langa athugasemd

„Kannski ætti ég að vera nógu stórhuga til að láta þetta eiga sig,“ skrifar Nore, en getur ekki stillt sig. „Við stóðum með ykkur á HM 1994. Og þetta eru þakkirnar?“ spyr hann retórískt.

„En er það svo að utanríkisráðherrann hafi breiðan stuðning meðal sænsku þjóðarinnar?“ spyr norska ríkisútvarpið og kannaði aðeins málið.

Philip Gadd, þekktur fréttamaður Expressen, sem er staddur í Bandaríkjunum til að fjalla um norska landsliðið á HM, segir að hans tilfinning sé sú að Svíar vonist eftir því að Norðmenn falli á magann á HM.

„Tilfinningar Svía til Noregs á þessu móti hafa ekki breyst þótt Svíþjóð hafi dottið út. Það er enn þannig að við viljum helst ekki að þið vinnið Brasilíu,“ sagði Gadd við norska ríkisútvarpið.

Flestir Svíar halda með Brasilíu

„Svo þú heldur að Svíar haldi með Brasilíu?“ spurði blaðamaður NRK.

„Já, ég held að flestir Svíar muni halda með Brasilíu,“ svaraði Gadd.

Gadd telur að stór hluti ástæðunnar snúist um afbrýðisemi og svokallaðan montrétt. Hann telur að það sé farið að verða ógnvekjandi þegar virkilega gott HM-sumar fyrir Noreg er í uppsiglingu – eitthvað sem Svíar hafa lengi verið einir um að upplifa.

„Við áttum slíkt sumar 1994 þegar við tókum bronsið. Við viljum hafa einkarétt á þeirri minningu og þeim árangri í Skandinavíu. Enginn annar má komast nálægt því. Svo núna þegar þið eruð komnir í 16-liða úrslit, og það lítur nokkuð vel út fyrir leikinn gegn Brasilíu, eru ansi margir Svíar farnir að óttast að það gangi aðeins of vel þarna í Noregi,“ sagði Gadd.

Ekki eins pirraður á íslenska víkingaklappinu

Sænski fótboltablaðamaðurinn og rithöfundurinn Olof Lundh vinnur fyrir sænska TV4 og er líka staddur í Bandaríkjunum. Hann er á svipuðum slóðum í mati sínu á tilfinningum sænsku þjóðarinnar.

„Það er augljóslega samkeppni og sumum finnst þreytandi þessi norska þjóðernishyggja og að þið séuð betri en Svíþjóð á HM. Bætið við víkingadæminu og að allir eigi að róa, og það gerir að margir verða þreyttir á því. Það var mun minna viðkvæmt þegar Ísland keyrði áfram víkingaklappið,“ sagði Lundh við NRK.

Á sama tíma er hans tilfinning sú að það séu líka margir Svíar sem séu ekkert að láta góðan árangur Norðmanna pirra sig.

„Ég er ekki viss um að meirihluti Svía haldi með Brasilíu frekar en Noregi. Í fyrsta lagi vegna þess að ekki allir láta sig það varða, heldur finnst þeim það sem gerist í kringum skíðagöngu til dæmis vera kjánalegt, og í öðru lagi vegna þess að sumir ná ekki að magna upp neina ástríðu fyrir því hvort þeir eigi að halda með Noregi eða Brasilíu,“ telur hann.

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