Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham

Jórdanski dómarinn Adham Makhadmeh hefur hneykslað marga með samfélagsmiðlafærslu sinni eftir leikinn sem hann dæmdi í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Makhadmeh dæmdi leik Englands og Kongó þar sem Kóngómenn voru yfir í næstum því sjötíu mínútur áður en Harry Kane skoraði tvö mörk undir lok leiksins.
Þeir sem sáu leikinn sáu greinileg látalæti í þessum dómara í leiknum sjálfum þar sem hroki hans og stælar fóru ekki fram hjá sjónvarpsáhorfendum.
Makhadmeh virðist líka vera einstaklega ánægður með gula spjaldið sem hann gaf Jude Bellingham strax á 19. mínútu leiksins.
Dómarinn birti ekki eina mynd af sér að „bóka“ Bellingham heldur þrjár slíkar. Hann var augljóslega stoltur af því að spjalda eina af stærstu stjörnum enska landsliðsins. Netverjar hafa gert mikið grín að þessu á samfélagsmiðlum enda allt annað en dæmi um mikla fagmennsku.
Makhadmeh gaf engum öðrum leikmanni enska landsliðsins gult spjald en Kongómaðurinn Noah Sadiki fékk að líta gula spjaldið níu mínútum síðar.
Makhadmeh er 39 ára gamall og hefur verið FIFA-dómari síðan 2013. Þetta var hans þriðji leikur á HM en hann dæmdi líka markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðaeyja sem og 5-1 sigur Belgíumanna á Nýja-Sjálandi.
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