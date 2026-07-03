Fótbolti

Fjör á Sel­tjarnar­nesi og Aftur­elding heldur toppsætinu

Andri Broddason skrifar
Afturelding heldur toppsætinu í Lengjudeildinni
Afturelding heldur toppsætinu í Lengjudeildinni Pawel/Vísir

Fjórir leikir voru spilaðir í Lengjudeild karla í kvöld. Afturelding náði að halda toppsætinu á meðan Ægi mistókst að koma sér upp úr fallsæti.

Á Seltjarnarnesi tók Grótta á móti HK þar sem Grótta byrjaði leikinn sterkt. Á fjórðu mínútu leiksins skoraði Andri Freyr Jónasson eftir frábæra fyrirgjöf frá Tristani Frey Ingólfssyni. Um fimmtán mínútum seinna bætti Andri Freyr við öðru marki og Grótta var komin með tveggja marka forystu.

Eftir markið keyrði HK í sókn og fékk vítaspyrnu en Guðmundur Rafn Ingason í marki Gróttu varði spyrnuna. Nokkrum mínútum seinna bæta HK-ingar upp fyrir að klúðra vítinu þegar Aron Kristófer Lárusson keyrir í gegnum vörn Gróttu og skorar.

Grótta náði að halda forystunni í hálfleik en í seinni hálfleik færðist hiti í leikinn. Viktor Helgi Benediktsson hjá HK fékk beint rautt spjald eftir grófa tæklingu á Elmar Frey Haukssyni. Caden Robert McLagan var ekki sáttur með tæklinguna hjá Viktori Helga og keyrði hann niður. Við það fékk hann sitt annað gula spjald og þar með rautt.

Þetta var síðasta merka atvikið í leiknum og endaði leikurinn með 2-1 sigri Gróttu þar sem bæði liðin voru manni færri.

Afturelding náði að vinna ÍR í frekar tíðindalitlum leik. Afturelding fékk víti strax á annarri mínútu eftir að brotið var á Joacim Holtan. Aron Elí Sævarsson, fyrirliði Aftureldingar, steig upp á punktinn og skoraði örugglega.

Lítið annað merkilegt gerðist í leiknum en Afturelding náði með sigrinum að halda toppsæti deildarinnar. ÍR situr með súrt ennið í níunda sæti deildarinnar, fjórum stigum frá falli.

Þróttur fór í heimsókn til Njarðvíkur en sú heimsókn fór ekki að óskum Þróttara. Fyrirliði Þróttar fauk út af vellinum með rautt spjald eftir að hafa tekið tveggja fóta tæklingu á Aron Einarsson.

Njarðvík náði að nýta sér að vera manni fleiri og skoraði Oumar Diouck fyrir Njarðvík á 73. mínútu. Eftir að Þróttarar urðu manni færri var Njarðvík búið að vera betra liðið á vellinum.

Þetta reyndist vera lokamark leiksins og súrt tap fyrir Þrótt sem stendur nú í þriðja sæti deildarinnar.

Í Þorlákshöfn var kaflaskiptur leikur þar sem Ægir tók á móti Fylki. Mikið var skorað í fyrri hálfleik en lítið gerðist í þeim seinni.

Fylkir byrjaði á því að skora tvö mörk með í beit á tólftu og fjórtándu mínútu. Á 37. mínútu kemur annar tveggja marka kafli hjá Fylki þegar Guðmundur Tyrfingsson og Arnór Breki Ásþórsson bæta við tveimur mörkum í viðbót.

Undir lok nær Jordan Adayemo að minnka muninn og endaði fyrri hálfleikur 4-1. Í byrjun seinni hálfleiks bætir Jordan Adayemo við öðru marki og virðist Ægir ætla að koma til baka í leiknum. Það gerðist hins vegar ekki og varð þetta síðasta mark leiksins.

Fylkir er komið í annað sæti deildarinnar, aðeins stigi á eftir toppliði Aftureldingar. Ægir situr enn þá fast í fallsæti, aðeins stigi á undan botnliði Völsungs.

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