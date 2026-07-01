Klifu á topp Empire State-byggingarinnar

Karlmaður og kona voru handtekin í dag eftir að hafa klifið á topp Empire State-byggingarinnar í New York. Maðurinn bað konunnar eftir að þau klifu á toppinn.
Bæði voru þau klædd í svört föt og voru með grímu þegar þau klifruðu upp og hengdu svo á topp byggingarinnar fána sem á stóð: „Þegar kraftur ástarinnar er meiri en ástin á valdi getur heimurinn þekkt frið.“
Í frétt Guardian segir að óljóst sé hvernig parið komst alla leiðina upp á topp skýjakljúfsins sem er 443 metrar. Vitnað er í staðarmiðla um að dróni og þyrla frá lögreglunni í New York hafi verið send á vettvang til að fylgjast með þeim.
Í fréttinni kemur jafnframt fram að stuttu eftir hádegi hafi parið klifrað niður á pall fyrir neðan loftnet skýjaklúfsins og þar hafi annað þeirra farið á annað hnéð og það svo virst sem maðurinn væri að biðja konuna um að giftast sér. Parið hafi að því loknu faðmast og kysst.
View this post on Instagram A post shared by A N G E L A N I K O L A U (@angela_nikolau)
A post shared by A N G E L A N I K O L A U (@angela_nikolau)
Í frétt Guardian segir að lögreglan hafi ekki staðfest nein nöfn en að fólkið virðist vera Angela Nikolau og Ivan Beerkus. Bæði eru þau frá Rússlandi og eru vön að klifra upp á þök og hafa framkvæmd svipaða hluti í Tianjin í Kína og Los Angeles í Bandaríkjunum. Parið birti myndir af gjörningnum á Instagram og af hringnum sem Beerkus bað hennar með. Fjallað hefur verið um þau í heimildarmynd á Netflix, Skywalkers: A Love Story.
Í frétt BBC um málið kemur fram að þau hafi bæði verið handtekin á vettvangi og séu í haldi lögreglunnar en að þau hafi ekki verið kærð. Þar kemur einnig fram að parið hafi verið á toppi byggingarinnar í um tíu mínútur. Þar er einnig haft eftir talsmanni byggingarinnar að þau hafi ekki skapað hættu á meðan gjörningi þeirra stóð.
„Það skal áréttað að útsýnispallur Empire State-byggingarinnar, á toppi frægustu byggingar heims í hjarta New York-borgar, býður upp á praktíska leið fyrir eftirminnilegustu bónorðin,“ minnti hann þó á í yfirlýsingu sinni.