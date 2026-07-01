Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Jakob Bjarnar skrifar 1. júlí 2026 09:58 Vilhjálmur Birgisson bregst ókvæða við orðum Hönnu Katrínar þess efnis að starfsfólk Hvals eigi að haga sér eins og fullorðið fólk. vísir/Anton Brink/Sigurjón Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforkólfur á Skaga, er afar ósáttur við ummæli Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra og hann segir að hún eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það. Tilefni orða Vilhjálms eru afdráttarlaus orð Hönnu Katrínar sem sögðu að starfsmenn Hvals ættu að haga sér eins og menn. Þetta var í kjölfar fréttar Vísis sem greindi frá heldur dólgslegum tilburðum starfsmanna sem fólust í því að veifa hvalsbelli að kvikmyndatökumönnum Sýnar um leið og hvalshræ var dregið upp til verkunar í hvalstöðina í Hvalfirði. Eftir að Vilhjálmur hafði látið hin digurbarkalegu ummæli falla dregur hann eilítið í land í kröftugri Facebook-færslu: „Ég ætla ekki að bera blak af hegðun einstakra starfsmanna Hvals. Þvert á móti tel ég að okkur beri ávallt að sýna dýrum virðingu og undir engum kringumstæðum að gefa andstæðingum hvalveiða færi á að kasta rýrð á heila atvinnugrein vegna hegðunar fárra einstaklinga,” segir Vilhjálmur. Hvar er Hanna þegar ofsóknir Pauls Watson eru annars vegar? En hann bætir svo við að það veki furðu hans að atvinnuvegaráðherra vilji grípa þetta tækifæri til að koma andstöðu sinni við hvalveiðar á framfæri en láti hins vegar algerlega hjá líða að fordæma þá skipulögðu atlögu sem starfsmenn Hvals hafa mátt þola af hálfu erlendra öfgaaðgerðasinna. Vilhjámur telur að Hanna Katrín sem atvinnuvegaráðherra eigi að standa með fólki sem stundar vinnu sem er stjórnarskrárvarin.vísir/sigurjón „Hvers vegna heyrum við ráðherrann ekki skora á Paul Watson og félaga hans að hætta hótunum, áreitni og ofsóknum gegn starfsfólki Hvals? Hvers vegna heyrum við ekki ráðherrann fordæma mann sem hefur sjálfur viðurkennt að hafa sökkt tveimur hvalveiðiskipum og valdið stórfelldu eignatjóni í nafni eigin baráttu? Hvers vegna er ekki minnst á að markmið þessara aðgerðasinna er að koma í veg fyrir að íslenskt fólk geti stundað löglega atvinnu og þar með stefna atvinnuöryggi hundraða fjölskyldna í hættu?“ Stjórnarskrárvarinn réttur fólks að velja sér atvinnu Vilhjálmur segir miklu auðveldara að gagnrýna starfsmenn Hvals þegar einstök tilvik komi upp. „En það er miklu erfiðara að standa með því fólki sem dag eftir dag mætir hótunum og stöðugu áreiti fyrir það eitt að vinna löglegt starf samkvæmt íslenskum lögum og leyfum stjórnvalda.“ Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra tókst að strjúka Vilhjálmi öfugt á Vísi í gær.vísir/anton brink Vilhjálmur hefur verið einarður talsmaður þess að Hvalur fái að veiða og verka hval og segir skipulagða herferð rekna með það yfirlýsta markmið að stöðva löglega atvinnustarfsemi; „Knýja fyrirtæki til að hætta rekstri og svipta fólk atvinnu sinni.“ Ekki einungis sé vegið að fyrirtækinu heldur einnig þeim stjórnarskrárvarða rétti fólks til að velja sér atvinnu og lifa af heiðarlegri vinnu. Akranes Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Hvalfjarðarsveit Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Mokgræðir á rafmyntum Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Innlent Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Erlent Séra Þórir Stephensen er látinn Innlent Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Innlent Fleiri fréttir Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Sjá meira