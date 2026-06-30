Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Aron Guðmundsson skrifar 30. júní 2026 11:31 Albert Brynjar Ingason, einn af sérfræðingum Stúkunnar, hafði sitthvað að segja um KA-liðið sem gengur hvorki né rekur hjá í Bestu deildinni um þessar mundir Vísir/Samsett Rætt var um stöðu KA í Bestu deildinni í Stúkunni á Sýn Sport Ísland í gær. Liðið hefur tapað fimm leikjum í röð og er að mati sérfræðinga Stúkunnar illa samsett. Þá hefur ekki tekist að ná því besta út úr Danijel Djuric og Oliver Heiðarssyni sem voru keyptir fyrir væna summu heim úr atvinnumennskunni. KA tapaði sínum fimmta leik í röð í Bestu deildinni á sunnudaginn síðastliðinn gegn Stjörnunni. Lokatölur í Garðabænum urðu 3-1 Stjörnunni í vil. KA vermir nú 10. sæti Bestu deildarinnar og er aðeins þremur stigum frá fallsæti. Aðeins sótt tíu stig af 36 mögulegum í fyrstu tólf umferðum deildarinnar. „Danijel Dejan Djuric og Oliver Heiðarsson eru leikmennirnir sem KA-menn settu peningana í og ætluðu bara að treysta á að liðið myndi skora fleiri mörk núna og bæta varnarleikinn seinna. En þessir leikmenn hafa heldur betur ollið vonbrigðum,“ sagði Albert Brynjar, einn af sérfræðingum Stúkunnar. Klippa: Stúkan um KA: „Svo illa samsett lið“ „Ég var mjög spenntur fyrir kaupum KA á Djuric og hef enn mikla trú á honum hjá KA sem og Oliver. Þetta eru leikmenn á fínum aldri. Þegar að þeir finna sitt lið þá hefur maður enn trú á því að þetta muni smella hjá þeim. Það þarf að brjóta ísinn. Fyrir tímabilið var Ívar Örn Árnason, fyrirliði KA liðsins í fyrra, seldur til Breiðabliks og var liðið styrkt með fjölda leikmann á miðsvæði sem og fram á við. Albert er ekki hrifinn af því hvernig liðið er samsett. „Fyrir mitt leyti lítur þetta út eins og þú hafir verið fullur í Football Manager, vaknað daginn eftir og séð að þú seldir fyrirliðann þinn og gleymdir að kaupa varnarmenn í staðin. Án gríns. Þetta er svo illa samsett lið. Það er málið.“Umræðuna um KA í Stúkunni frá því í gær má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Besta deild karla KA Stúkan Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Íslenski boltinn Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Fleiri fréttir Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Sjá meira