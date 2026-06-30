Íslenski boltinn

Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Foot­ball Mana­ger“

Aron Guðmundsson skrifar
Albert Brynjar Ingason, einn af sérfræðingum Stúkunnar, hafði sitthvað að segja um KA-liðið sem gengur hvorki né rekur hjá í Bestu deildinni um þessar mundir
Albert Brynjar Ingason, einn af sérfræðingum Stúkunnar, hafði sitthvað að segja um KA-liðið sem gengur hvorki né rekur hjá í Bestu deildinni um þessar mundir Vísir/Samsett

Rætt var um stöðu KA í Bestu deildinni í Stúkunni á Sýn Sport Ís­land í gær. Liðið hefur tapað fimm leikjum í röð og er að mati sér­fræðinga Stúkunnar illa sam­sett. Þá hefur ekki tekist að ná því besta út úr Dani­jel Djuric og Oli­ver Heiðars­syni sem voru keyptir fyrir væna summu heim úr at­vinnu­mennskunni.

KA tapaði sínum fimmta leik í röð í Bestu deildinni á sunnu­daginn síðastliðinn gegn Stjörnunni. Lokatölur í Garða­bænum urðu 3-1 Stjörnunni í vil. KA vermir nú 10. sæti Bestu deildarinnar og er aðeins þremur stigum frá fallsæti. Aðeins sótt tíu stig af 36 mögu­legum í fyrstu tólf um­ferðum deildarinnar.

„Dani­jel Dejan Djuric og Oli­ver Heiðars­son eru leik­mennirnir sem KA-menn settu peningana í og ætluðu bara að treysta á að liðið myndi skora fleiri mörk núna og bæta varnar­leikinn seinna. En þessir leik­menn hafa heldur betur ollið von­brigðum,“ sagði Albert Brynjar, einn af sér­fræðingum Stúkunnar.

Klippa: Stúkan um KA: „Svo illa samsett lið“

„Ég var mjög spenntur fyrir kaupum KA á Djuric og hef enn mikla trú á honum hjá KA sem og Oli­ver. Þetta eru leik­menn á fínum aldri. Þegar að þeir finna sitt lið þá hefur maður enn trú á því að þetta muni smella hjá þeim. Það þarf að brjóta ísinn.

Fyrir tíma­bilið var Ívar Örn Árna­son, fyrir­liði KA liðsins í fyrra, seldur til Breiða­bliks og var liðið styrkt með fjölda leik­mann á miðsvæði sem og fram á við. Albert er ekki hrifinn af því hvernig liðið er sam­sett.

„Fyrir mitt leyti lítur þetta út eins og þú hafir verið fullur í Foot­ball Mana­ger, vaknað daginn eftir og séð að þú seldir fyrir­liðann þinn og gleymdir að kaupa varnar­menn í staðin. Án gríns. Þetta er svo illa sam­sett lið. Það er málið.“

Um­ræðuna um KA í Stúkunni frá því í gær má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.

Besta deild karla KA Stúkan

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