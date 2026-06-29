Fótbolti

Lárus Orri Sigurðs­son: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu”

Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ekki sáttur eftir niðurstöðu leiksins í kvöld.
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ekki sáttur eftir niðurstöðu leiksins í kvöld. Vísir / Anton Brink

Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ósáttur með frammistöðu sinna manna eftir 2-0 tap gegn Fram á ELKEM-vellinum á Akranesi í kvöld. Að hans mati voru Framarar betri frá upphafi til enda og Skagamenn áttu fá svör við leik gestanna.

„Þetta var slæmt tap. Við vorum ekki góðir í dag. Framarar voru mun betri en við, í rauninni bara í 90 mínútur,“ sagði Lárus Orri eftir leik.

Hann sagði Framara hafa komið mun ákveðnari inn í leikinn og að ÍA hefði ekki fundið leið til að bregðast við.

„Þeir byrjuðu leikinn betur og voru miklu betri aðilinn fyrstu 30 mínúturnar. Þeir voru ákveðnari og gerðu það vel sem við vissum að þeir myndu gera. Við áttum fá svör við því.“

„Við náðum aðeins að narta í þetta og komum okkur betur inn í leikinn. Sennilega var lok fyrri hálfleiks besti kaflinn hjá okkur.“

Í síðari hálfleik reyndu Skagamenn að vinna sig inn í leikinn með því að halda meira í boltanm, en án árangurs.

„Seinni hálfleikurinn gekk út á það að við reyndum að opna þá með spilinu, en það gekk ekki neitt.“

ÍA náði ekki að skora í leiknum og hefur átt í erfiðleikum með að koma boltanum í netið á köflum í sumar. Lárus Orri sagðist þó ekki telja það vera stærsta vandamál liðsins eftir frammistöðuna gegn Fram.

„Nei, ég hef ekki áhyggjur af markaskoruninni eftir þennan leik. Það eru önnur atriði sem ég hef meiri áhyggjur af.“

„Við vorum eitthvað að gæla við það að reyna að vera í Evrópubaráttu, en við erum ekki í Evrópubaráttu. Það eina sem við erum að berjast um núna er að halda okkur í efri hlutanum og það er baráttan sem er fram undan hjá okkur,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson að lokum.

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