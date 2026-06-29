Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” 29. júní 2026 22:44 Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ekki sáttur eftir niðurstöðu leiksins í kvöld. Vísir / Anton Brink Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ósáttur með frammistöðu sinna manna eftir 2-0 tap gegn Fram á ELKEM-vellinum á Akranesi í kvöld. Að hans mati voru Framarar betri frá upphafi til enda og Skagamenn áttu fá svör við leik gestanna. „Þetta var slæmt tap. Við vorum ekki góðir í dag. Framarar voru mun betri en við, í rauninni bara í 90 mínútur,“ sagði Lárus Orri eftir leik. Hann sagði Framara hafa komið mun ákveðnari inn í leikinn og að ÍA hefði ekki fundið leið til að bregðast við. „Þeir byrjuðu leikinn betur og voru miklu betri aðilinn fyrstu 30 mínúturnar. Þeir voru ákveðnari og gerðu það vel sem við vissum að þeir myndu gera. Við áttum fá svör við því.“ „Við náðum aðeins að narta í þetta og komum okkur betur inn í leikinn. Sennilega var lok fyrri hálfleiks besti kaflinn hjá okkur.“ Í síðari hálfleik reyndu Skagamenn að vinna sig inn í leikinn með því að halda meira í boltanm, en án árangurs. „Seinni hálfleikurinn gekk út á það að við reyndum að opna þá með spilinu, en það gekk ekki neitt.“ ÍA náði ekki að skora í leiknum og hefur átt í erfiðleikum með að koma boltanum í netið á köflum í sumar. Lárus Orri sagðist þó ekki telja það vera stærsta vandamál liðsins eftir frammistöðuna gegn Fram. „Nei, ég hef ekki áhyggjur af markaskoruninni eftir þennan leik. Það eru önnur atriði sem ég hef meiri áhyggjur af.“ „Við vorum eitthvað að gæla við það að reyna að vera í Evrópubaráttu, en við erum ekki í Evrópubaráttu. Það eina sem við erum að berjast um núna er að halda okkur í efri hlutanum og það er baráttan sem er fram undan hjá okkur,“ sagði Lárus Orri Sigurðsson að lokum. Besta deild karla ÍA Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Íslenski boltinn Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Enski boltinn Öruggur sigur Fram á Skaganum Fótbolti Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Fótbolti Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Fótbolti Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Fleiri fréttir Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Þýskaland - Paragvæ | Greið leið fyrir Þjóðverja? Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Sjá meira