Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Kjartan Kjartansson skrifar 29. júní 2026 09:45 Frá sólarströnd á Benidorm á Spáni. Fólk sem dvelur ólöglega á Spáni, margt þess frá Rómönsku Ameríku, vinnur svart í ferðaþjónustu, landbúnaði og ýmsum þjónustustörfum. Vísir/EPA Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir um dvalarleyfi frá fólki sem dvelur ólöglega í landinu. Það er mörg hundruð þúsundum fleiri en stjórnvöld reiknuðu með þegar þau kynntu aðgerðina. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á að þeir hafi dvalið þar í að minnsta kosti fimm mánuði geta sótt um tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi til allt að eins árs samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Umsóknarfresturinn rennur út á morgun. Þegar ríkisstjórnin kynnti áform sín í vetur reiknaði hún með að um hálf milljón manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti. Um miðjan þennan mánuð höfðu hins vegar um 900.000 umsóknir borist, að sögn spænska blaðsins El País. Yfirvöld hafa þrjá mánuði til þess að fara yfir hverja umsókn. Þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafa verið samþykkta eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Þetta er í sjöunda skipti frá 1986 sem spænsk stjórnvöld bjóða fólki sem dvelur ólöglega í landinu sakaruppgjöf af þessu tagi. Yfirlýst markmið aðgerðanna nú er að veita hundruðum þúsundu manna sem vinna í landbúnaði, ferðaþjónustu og öðrum þjónustustörfum lagalega stöðu sem hafa fram að þessu unnið svart. Spánn Innflytjendamál Mest lesið Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Innlent Fleiri fréttir Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Sjá meira