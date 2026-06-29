Erlent

Hátt í milljón sótt um dvalar­leyfi á Spáni

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá sólarströnd á Benidorm á Spáni. Fólk sem dvelur ólöglega á Spáni, margt þess frá Rómönsku Ameríku, vinnur svart í ferðaþjónustu, landbúnaði og ýmsum þjónustustörfum.
Frá sólarströnd á Benidorm á Spáni. Fólk sem dvelur ólöglega á Spáni, margt þess frá Rómönsku Ameríku, vinnur svart í ferðaþjónustu, landbúnaði og ýmsum þjónustustörfum. Vísir/EPA

Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir um dvalarleyfi frá fólki sem dvelur ólöglega í landinu. Það er mörg hundruð þúsundum fleiri en stjórnvöld reiknuðu með þegar þau kynntu aðgerðina.

Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á að þeir hafi dvalið þar í að minnsta kosti fimm mánuði geta sótt um tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi til allt að eins árs samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Umsóknarfresturinn rennur út á morgun.

Þegar ríkisstjórnin kynnti áform sín í vetur reiknaði hún með að um hálf milljón manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti. Um miðjan þennan mánuð höfðu hins vegar um 900.000 umsóknir borist, að sögn spænska blaðsins El País.

Yfirvöld hafa þrjá mánuði til þess að fara yfir hverja umsókn. Þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafa verið samþykkta eða hvort einhverjum hafi verið hafnað.

Þetta er í sjöunda skipti frá 1986 sem spænsk stjórnvöld bjóða fólki sem dvelur ólöglega í landinu sakaruppgjöf af þessu tagi. Yfirlýst markmið aðgerðanna nú er að veita hundruðum þúsundu manna sem vinna í landbúnaði, ferðaþjónustu og öðrum þjónustustörfum lagalega stöðu sem hafa fram að þessu unnið svart.

Spánn Innflytjendamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið