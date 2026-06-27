Forseti Serbíu hyggst segja af sér Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 19:26 Aleksandar Vucic ávarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad fyrr í dag. Þar tilkynnti hann að hann myndi láta af embætti á næstu vikum. AP Aleksandar Vucic, forseti Serbíu, hyggst segja af sér embætti „innan nokkurra vikna“ og í kjölfarið boða til kosninga. Mikil mótmæli hafa verið í landinu síðustu vikurnar. Vucic greindi frá þessu þegar hann ávarpaði stuðningsmenn sína í höfuðborginni Belgrad fyrr í dag. „Ég mun vera forseti í nokkrar vikur í viðbót og svo læt ég af embætti,“ sagði Vucic í ræðu sinni. Hann sagðist jafnframt munu styðja við flokkinn sinn – þjóðernisflokkinn SNS – í þeim kosningum sem fram undan eru. Mótmælin hafa beinst gegn ríkisstjórninni og spillingu en þau blossuðu upp í kjölfar þess að stúdentahreyfingar kröfðust rannsóknar á því að þak hrundi á lestarstöð í borginni Novi Sad árið 2024. Sextán manns létust í slysinu. Kröfugöngur stúdentanna þróuðust síðar í átt að almennum mótmælum gegn Vucic og ríkisstjórn landsins. Hinn 56 ára Vucic hefur gegnt embætti forseta Serbíu frá árinu 2017. Hann hafði áður gegnt embætti forsætisráðherra landsins frá árinu 2014. Serbía Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Sjá meira