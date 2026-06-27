Erlent

For­seti Serbíu hyggst segja af sér

Atli Ísleifsson skrifar
Aleksandar Vucic ávarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad fyrr í dag. Þar tilkynnti hann að hann myndi láta af embætti á næstu vikum.
Aleksandar Vucic ávarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad fyrr í dag. Þar tilkynnti hann að hann myndi láta af embætti á næstu vikum. AP

Aleksandar Vucic, forseti Serbíu, hyggst segja af sér embætti „innan nokkurra vikna“ og í kjölfarið boða til kosninga. Mikil mótmæli hafa verið í landinu síðustu vikurnar.

Vucic greindi frá þessu þegar hann ávarpaði stuðningsmenn sína í höfuðborginni Belgrad fyrr í dag.

„Ég mun vera forseti í nokkrar vikur í viðbót og svo læt ég af embætti,“ sagði Vucic í ræðu sinni. Hann sagðist jafnframt munu styðja við flokkinn sinn – þjóðernisflokkinn SNS – í þeim kosningum sem fram undan eru.

Mótmælin hafa beinst gegn ríkisstjórninni og spillingu en þau blossuðu upp í kjölfar þess að stúdentahreyfingar kröfðust rannsóknar á því að þak hrundi á lestarstöð í borginni Novi Sad árið 2024. Sextán manns létust í slysinu.

Kröfugöngur stúdentanna þróuðust síðar í átt að almennum mótmælum gegn Vucic og ríkisstjórn landsins.

Hinn 56 ára Vucic hefur gegnt embætti forseta Serbíu frá árinu 2017. Hann hafði áður gegnt embætti forsætisráðherra landsins frá árinu 2014.

Serbía

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