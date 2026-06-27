Erlent

Stór skjálfti í Afgan­istan

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin í á svipuðum slóðum í apríl þegar öflugur skjálfti varð á svæðinu.
Myndin er tekin í á svipuðum slóðum í apríl þegar öflugur skjálfti varð á svæðinu. Vísir/EPA

Jarðskjálfti að stærð 6,2 reið yfir Afganistan í dag. Í erlendum miðlum kemur fram að skjálftinn hafi einnig fundist í norðurhluta Indlands og í Pakistan.

Skjálftinn átti sér stað klukkan fjórar mínútur yfir sjö að kvöldi, að staðartíma, og voru upptökin samkvæmt Times og India á 215 kílómetra dýpi. Engin dauðsföll eða slys hafa verið tilkynnt en í erlendum miðlum segir að náið sé fylgst með stöðunni.

Hindu Kush-svæðið er á einu jarðskjálftavirkasta svæði heims, þar sem Indlandsflekinn og Evrasíuflekinn rekast á. Afganistan er mjög viðkvæmt fyrir jarðskjálftum vegna þessarar jarðfræðilegu staðsetningar og margra misgengja, þar á meðal kerfa sem liggja um svæði eins og Herat.

Í frétt Times of India segir að um sé að ræða sjötta jarðskjálftann síðan á föstudag þegar fimm skjálftar, að stærð 4,3 til 5,3, mældust í Balochistan-héraði í Pakistan. Þar slösuðust fimm og skemmdist fjöldi húsa.

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