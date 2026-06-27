Stór skjálfti í Afganistan Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 14:25 Myndin er tekin í á svipuðum slóðum í apríl þegar öflugur skjálfti varð á svæðinu. Vísir/EPA Jarðskjálfti að stærð 6,2 reið yfir Afganistan í dag. Í erlendum miðlum kemur fram að skjálftinn hafi einnig fundist í norðurhluta Indlands og í Pakistan. Skjálftinn átti sér stað klukkan fjórar mínútur yfir sjö að kvöldi, að staðartíma, og voru upptökin samkvæmt Times og India á 215 kílómetra dýpi. Engin dauðsföll eða slys hafa verið tilkynnt en í erlendum miðlum segir að náið sé fylgst með stöðunni. Hindu Kush-svæðið er á einu jarðskjálftavirkasta svæði heims, þar sem Indlandsflekinn og Evrasíuflekinn rekast á. Afganistan er mjög viðkvæmt fyrir jarðskjálftum vegna þessarar jarðfræðilegu staðsetningar og margra misgengja, þar á meðal kerfa sem liggja um svæði eins og Herat. Í frétt Times of India segir að um sé að ræða sjötta jarðskjálftann síðan á föstudag þegar fimm skjálftar, að stærð 4,3 til 5,3, mældust í Balochistan-héraði í Pakistan. Þar slösuðust fimm og skemmdist fjöldi húsa. Afganistan Pakistan Indland Eldgos og jarðhræringar Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Fleiri fréttir Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Sjá meira