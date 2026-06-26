Fótbolti

Endur­koma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Afturelding vann langþráðan sigur í kvöld og endaði taphrinuna.
Afturelding vann langþráðan sigur í kvöld og endaði taphrinuna. Vísir/Pawel Cieslikiewicz

HK, Leiknir og Afturelding fögnuðu öll góðum sigrum í kvöld í æsispennandi Lengjudeild karla í fótbolta.

HK vann 2-0 sigur á Fylki í Árbænum þar sem Dominik Radic skoraði fyrra markið undir lok fyrri hálfleiks. HK endaði leikinn tveimur mönnum færri eftir að Svavar Örn Þórðarson og Dagur Ingi Axelsson fengu báðir rautt spjald í lokin og þeir náðu samt að innsigla sigurinn þegar Aron Kristófer Lárusson skoraði annað mark liðsins á fimmtu mínútu í uppbótartíma.

Leiknismenn unnu 2-1 endurkomusigur á ÍR í Breiðholtsslagnum. Ágúst Unnar Kristinsson kom ÍR yfir í fyrri hálfleik en Þorsteinn Emil Jónsson jafnaði eftir tíu mínútna leik í fyrri hálfleik. Sigurmarkið skoraði síðan Shkelzen Veseli ellefu mínútum fyrir leikslok.

Afturelding komst aftur á sigurbraut, eftir tvö deildartöp í röð, þegar liðið vann 2-0 sigur á Njarðvík. Bæði mörkin komu í lok leiksins. Joacim Holtan skoraði fyrra markið átta mínútum fyrir leikslok en það síðara skoraði Birkir Már Sævarsson í uppbótartíma.

Grindavík og Ægir gerðu markalaust jafntefli í lokaleik kvöldsins.

Afturelding er í 3. sæti með 19 stig, jafnmörg stig og Vestri og HK en með betri markatölu. Leiknismenn eru síðan aðeins stigi á eftir þessum þremur liðum en þeir hafa unnið fjóra af síðustu fimm deildarleikjum sínum.

Þróttur er á toppnum með 22 stig (og á leik inni) og Fylkir er enn í öðru sæti þrátt fyrir tapið en Fylkismenn hefðu farið á toppinn með sigri.

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