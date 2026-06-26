Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 21:18 Afturelding vann langþráðan sigur í kvöld og endaði taphrinuna. Vísir/Pawel Cieslikiewicz HK, Leiknir og Afturelding fögnuðu öll góðum sigrum í kvöld í æsispennandi Lengjudeild karla í fótbolta. HK vann 2-0 sigur á Fylki í Árbænum þar sem Dominik Radic skoraði fyrra markið undir lok fyrri hálfleiks. HK endaði leikinn tveimur mönnum færri eftir að Svavar Örn Þórðarson og Dagur Ingi Axelsson fengu báðir rautt spjald í lokin og þeir náðu samt að innsigla sigurinn þegar Aron Kristófer Lárusson skoraði annað mark liðsins á fimmtu mínútu í uppbótartíma. Leiknismenn unnu 2-1 endurkomusigur á ÍR í Breiðholtsslagnum. Ágúst Unnar Kristinsson kom ÍR yfir í fyrri hálfleik en Þorsteinn Emil Jónsson jafnaði eftir tíu mínútna leik í fyrri hálfleik. Sigurmarkið skoraði síðan Shkelzen Veseli ellefu mínútum fyrir leikslok. Afturelding komst aftur á sigurbraut, eftir tvö deildartöp í röð, þegar liðið vann 2-0 sigur á Njarðvík. Bæði mörkin komu í lok leiksins. Joacim Holtan skoraði fyrra markið átta mínútum fyrir leikslok en það síðara skoraði Birkir Már Sævarsson í uppbótartíma. Grindavík og Ægir gerðu markalaust jafntefli í lokaleik kvöldsins. Afturelding er í 3. sæti með 19 stig, jafnmörg stig og Vestri og HK en með betri markatölu. Leiknismenn eru síðan aðeins stigi á eftir þessum þremur liðum en þeir hafa unnið fjóra af síðustu fimm deildarleikjum sínum. Þróttur er á toppnum með 22 stig (og á leik inni) og Fylkir er enn í öðru sæti þrátt fyrir tapið en Fylkismenn hefðu farið á toppinn með sigri. Lengjudeild karla HK Afturelding UMF Njarðvík Leiknir Reykjavík Fylkir ÍR UMF Grindavík Ægir Mest lesið BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Sjá meira