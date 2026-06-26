Mikil gleði ríkir í Ekvador eftir að karlalandslið þjóðarinnar í fótbolta tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum á heimsmeistaramótinu. Forseti Ekvadors gaf öllum landsmönnum frí í dag í tilefni sigursins.
Ekvador var í erfiðri stöðu fyrir leikinn gegn Þýskalandi í gær. Liðið var aðeins með eitt stig í E-riðli og þurfti að vinna Þjóðverja til að eiga möguleika á að komast í útsláttarkeppnina á HM.
Leikurinn byrjaði eins illa fyrir Ekvador og mögulegt var því strax á 2. mínútu kom Leroy Sané Þýskalandi yfir. Aðeins sjö mínútum síðar jafnaði Nilson Angulo fyrir Ekvadora með fyrsta marki þeirra á HM í ár.
Ekvador hélt áfram að sækja og pressan bar ávöxt á 77. mínútu. Þá skoraði Gonzalo Plata og kom Ekvadorum yfir. Fleiri urðu mörkin í leiknum ekki og Ekvador fagnaði sigri og það sem meira var, sæti í 32-liða úrslitum.
Ekvadorar voru í skýjunum eftir sigurinn á Þjóðverjum. Daniel Noboa, forseti Ekvadors, var á leiknum á MetLife-leikvanginum og fékk stemmninguna og sigurgleðina beint í æð. Eftir leikinn óskaði hann liðinu og ekvadorsku þjóðinni til hamingju með sigurinn á X og lofaði landsmönnum fríi í tilefni árangurs liðsins.
„Ég vil þakka leikmönnunum og þjálfaranum sem þrátt fyrir gagnrýni, móðganir og erfiða tíma tókst að rísa upp og færa okkur gríðarlega gleði hér í landi. Á morgun er frídagur! Lengi lifi Ekvador,“ skrifaði Noboa á X.
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.¡Mañana, feriado!Viva el Ecuador.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.¡Mañana, feriado!Viva el Ecuador.
Ekki liggur enn fyrir hvaða liði Ekvador mætir í 32-liða úrslitunum sem hefjast á sunnudaginn.
Ekvador hefur einu sinni áður komist upp úr riðlakeppninni á HM, í Þýskalandi fyrir tuttugu árum. Ekvadorar töpuðu þá fyrir Englendingum með einu marki gegn engu. David Beckham skoraði markið með skoti beint úr aukaspyrnu.
Noboa var aðeins 35 ára þegar hann tók við embætti forseta Ekvadors 2023. Hann er næstyngsti forseti í sögu landsins.