BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Andri Broddason skrifar 26. júní 2026 13:34 Angry Ginge vildi láta henda Sigurð Bond af leik Gana og Englands fyrr í vikunni. Samsett/Getty Morgan Burtwistle, einnig þekktur sem Angry Ginge, hefur fengið gagnrýni eftir að hafa beðið vallarverði um að fjarlægja Sigurð Gísla Bond Snorrason, íslenskan áhrifavald, af leik Gana og Englands fyrr í vikunni. Angry Ginge sakar Sigurð Gísla um kynþáttahatur. Morgan Burtwistle, eða Angry Ginge eins og hann er þekktur á samfélagsmiðlum, var áhorfandi á leik Englands og Gana á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Angry Ginge segist hafa verið orðið vitni að því að Sigurður Gísli Bond Snorrason hafi komið með athugasemdir sem innihéldu kynþáttahatur. Angry Ginge var með fimm vitni að athugasemdunum og sagði vallarverði frá því en vörðurinn ætlaði ekki að reka hann út nema hann myndi koma með fleiri athugasemdir. Angry Ginge var mjög vonsvikinn og talar sterklega gegn kynþáttahatri á fótboltavellinum. Hann er ekki sáttur við að Sigurður Gísli hafi fengið að klára að horfa á leikinn. Eftir að hafa deilt myndbandi af atvikinu á Youtube hefur Angry Ginge fengið ljótar athugasemdir. Sjáskot af athugasemdum sem Angry Ginge hefur fengiðangryginge13 „Er þetta það sem maður fær fyrir að standa gegn kynþáttahatri? Skrítinn heimur sem við búum í,“ skrifar hann á meðan hann deilir skilaboðum sem hann hefur fengið send. Breski fréttamiðillinn BBC hefur haft samband við Fifa og krafist svara um atvikið. Vísir hefur einnig haft samband við Fifa en ekki fengið nein svör. HM 2026 í fótbolta Kynþáttafordómar Íslendingar erlendis Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Íslenski boltinn Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið Onana aftur að láni frá Man. Utd Tómas Bent kominn með nýjan stjóra Oliver til FH „Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“ Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Sjá meira