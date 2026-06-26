Fótbolti

BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar

Andri Broddason skrifar
Angry Ginge vildi láta henda Sigurð Bond af leik Gana og Englands fyrr í vikunni.
Angry Ginge vildi láta henda Sigurð Bond af leik Gana og Englands fyrr í vikunni. Samsett/Getty

Morgan Burtwistle, einnig þekktur sem Angry Ginge, hefur fengið gagnrýni eftir að hafa beðið vallarverði um að fjarlægja Sigurð Gísla Bond Snorrason, íslenskan áhrifavald, af leik Gana og Englands fyrr í vikunni. Angry Ginge sakar Sigurð Gísla um kynþáttahatur.

Morgan Burtwistle, eða Angry Ginge eins og hann er þekktur á samfélagsmiðlum, var áhorfandi á leik Englands og Gana á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Angry Ginge segist hafa verið orðið vitni að því að Sigurður Gísli Bond Snorrason hafi komið með athugasemdir sem innihéldu kynþáttahatur.

Angry Ginge var með fimm vitni að athugasemdunum og sagði vallarverði frá því en vörðurinn ætlaði ekki að reka hann út nema hann myndi koma með fleiri athugasemdir.

Angry Ginge var mjög vonsvikinn og talar sterklega gegn kynþáttahatri á fótboltavellinum. Hann er ekki sáttur við að Sigurður Gísli hafi fengið að klára að horfa á leikinn.

Eftir að hafa deilt myndbandi af atvikinu á Youtube hefur Angry Ginge fengið ljótar athugasemdir.

Sjáskot af athugasemdum sem Angry Ginge hefur fengiðangryginge13

„Er þetta það sem maður fær fyrir að standa gegn kynþáttahatri? Skrítinn heimur sem við búum í,“ skrifar hann á meðan hann deilir skilaboðum sem hann hefur fengið send.

Breski fréttamiðillinn BBC hefur haft samband við Fifa og krafist svara um atvikið. Vísir hefur einnig haft samband við Fifa en ekki fengið nein svör.

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