Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Kjartan Kjartansson skrifar 26. júní 2026 12:53 J.D. Vance lætur fara vel um sig í sófa til hliðar við Donald Trump Bandaríkjaforseta. AP/Jacquelyn Martin Varaforseti Bandaríkjanna segist ekki skilja hvernig Watergate-hneysklið, þekktasta stjórnmálahneyksli í sögu Bandaríkjanna, felldi Richard Nixon. Ef málið kæmi upp í dag yrði það að fréttamáli í hálfan dag. Ummælin lét J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, falla á bókakynningu fyrir nýja bók hans í forsetabókasafni Richard Nixon í gær. Nixon sagði af sér embætti forseta árið 1974 vegna Watergate-málsins svonefnda. Sagði Vance að Nixon væri að fá uppreist æru á síðari árum og að það væri verðskuldað. „Ef Watergate ætti sér stað á morgun væri það fréttamál í tólf klukkustundir. Hugmyndin um að það gæti tekið niður forseta er klikkuð,“ sagði Vance. JD Vance: "I think Nixon's historical legacy is enjoying a bit of a renaissance, and deservedly so. I joked that if Watergate happened tomorrow, it would be like a 12 hours news story. The idea that it took down a presidency is crazy."[image or embed]— Aaron Rupar (@atrupar.com) June 25, 2026 at 9:03 PM Nixon sagði af sér vegna tilrauna sinna til þess að hylma yfir eigin hlutdeild og embættismanna hans í innbroti á skrifstofum Demókrataflokksins í Watergate-byggingunni í Washington-borg. Innbrotsþjófarnir, sem voru á vegum endurkjörsnefndar Nixon, komu fyrir hlerunarbúnaði á skrifstofunni en voru gripnir glóðvolgir. Í framhaldinu kom í ljós að undirsátar Nixon njósuðu og skemmdu fyrir andstæðingum og notuðu til þess fjármuni frá endurkjörsnefnd forsetans. Forsetinn og undirsátar hans lugu um aðild þeirra að innbrotinu, eyddu sönnunargögnum og mútuðu innbrotsþjófunum til þess að þegja. Þá rak Nixon sérstakan saksóknara sem rannsakaði Watergate-málið. Sama „djúpríki“ reynt að taka niður Trump Vance hélt áfram og sagði Nixon hafa verið fórnarlamb „djúpríkisins“ á svipaðan hátt og gerðist á fyrra kjörtímabili Donalds Trump. „Djúpríki“ er samsæriskenning sem gengur út á að embættismannakerfi og samkrull spilltra afla stjórni öllu á bak við tjöldin. „Það er hliðstæða þarna á milli,“ sagði Vance og fullyrti að „sama fólk og stofnanir og tóku niður Nixon“ hefðu reynt að gera það sama við Trump. Óljóst er hvað Vance átti við þar. Bandaríkjaþing kærði Trump í tvígang fyrir embættisbrot á fyrra kjörtímabili hans en öldungadeild þess sýknaði hann í bæði skipti. Nixon sagði af sér áður en þingnefnd gat gefið út kæru á hendur honum. Almennt er talið að þáverandi aðstoðarforstjóri alríkislögreglunnar FBI hafi verið einn helsti heimildarmaður Washington Post-blaðamanna sem voru leiðandi í fjölmiðlaumfjöllun sem hélt lífi í hneykslismálinu. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Fleiri fréttir Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Sjá meira