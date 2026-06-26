Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Kjartan Kjartansson skrifar 26. júní 2026 12:27 Lögregluþjónar við hús Sergei Skripal eftir að eitrað var fyrir honum. Taugaeitri var makað á hurðarhún hússins. Vísir/EPA Tæplega þriðjungshlutur í húsinu þar sem rússneskir útsendarar eitruðu fyrir Sergei Skripal árið 2018 er nú falur til sölu. Útsendararnir mökuðu taugaeitrinu novichok á hún útidyrahurðar hússins. Skripal, fyrrverandi rússneskur leyniþjónustumaður sem bjó á Englandi eftir fangaskipti Bretlands og Rússlands, og dóttir hans veiktust heiftarlega þegar eitrað var fyrir þeim í bænum Salisbury árið 2018. Feðginin komust bæði lífs af en bresk kona sem komst í snertingu við leifar taugaeitursins sem rússnesku útsendararnir skildu eftir sig var ekki svo heppin. Nú hefur húsið sem Skripal bjó í verið sett á sölu. Sveitarfélagið á staðnum á meirihluta hússins en þrjátíu prósent hlutur í því selst fyrir 114 þúsund pund, jafnvirði rúmra nítján milljóna íslenskra króna. Breska blaðið The Guardian segir að sveitarfélagið hafi fest kaup á húsinu eftir tilræðið, meðal annars til þess að koma í veg fyrir að einhver breytti því í smekklausan ferðamannastað. Í fasteignaauglýsingunni er tekið fram að húsið hafi komið í sögu í eiturtilræðinu árið 2018. Húsið sé einnig nálægt skólum, verslunum og almannasamgöngum og því fylgi góður garður. Það sé prýðilegt hús fyrir fjölskyldur. Ekki fylgir sögunni hvort húsið sé nærri dómkirkjunni í Salisbury en hún er það sem rússnesku útsendararnir sögðu ríkisfjölmiðlum RT á sínum tíma að hefði verið ástæða örstuttrar heimsóknar þeirra til bæjarins. Bresk stjórnvöld telja að Vladímír Pútín, forseti Rússlands hafi persónulega gefið skipun um tilræðið við Skripal. Taugaeitursárás í Bretlandi Bretland Rússland Fasteignamarkaður Mest lesið Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Erlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Fleiri fréttir Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Sjá meira