Erlent

Taugaeiturshúsið aug­lýst til sölu

Kjartan Kjartansson skrifar
Lögregluþjónar við hús Sergei Skripal eftir að eitrað var fyrir honum. Taugaeitri var makað á hurðarhún hússins.
Lögregluþjónar við hús Sergei Skripal eftir að eitrað var fyrir honum. Taugaeitri var makað á hurðarhún hússins. Vísir/EPA

Tæplega þriðjungshlutur í húsinu þar sem rússneskir útsendarar eitruðu fyrir Sergei Skripal árið 2018 er nú falur til sölu. Útsendararnir mökuðu taugaeitrinu novichok á hún útidyrahurðar hússins.

Skripal, fyrrverandi rússneskur leyniþjónustumaður sem bjó á Englandi eftir fangaskipti Bretlands og Rússlands, og dóttir hans veiktust heiftarlega þegar eitrað var fyrir þeim í bænum Salisbury árið 2018.

Feðginin komust bæði lífs af en bresk kona sem komst í snertingu við leifar taugaeitursins sem rússnesku útsendararnir skildu eftir sig var ekki svo heppin.

Nú hefur húsið sem Skripal bjó í verið sett á sölu. Sveitarfélagið á staðnum á meirihluta hússins en þrjátíu prósent hlutur í því selst fyrir 114 þúsund pund, jafnvirði rúmra nítján milljóna íslenskra króna. 

Breska blaðið The Guardian segir að sveitarfélagið hafi fest kaup á húsinu eftir tilræðið, meðal annars til þess að koma í veg fyrir að einhver breytti því í smekklausan ferðamannastað.

Í fasteignaauglýsingunni er tekið fram að húsið hafi komið í sögu í eiturtilræðinu árið 2018. Húsið sé einnig nálægt skólum, verslunum og almannasamgöngum og því fylgi góður garður. Það sé prýðilegt hús fyrir fjölskyldur.

Ekki fylgir sögunni hvort húsið sé nærri dómkirkjunni í Salisbury en hún er það sem rússnesku útsendararnir sögðu ríkisfjölmiðlum RT á sínum tíma að hefði verið ástæða örstuttrar heimsóknar þeirra til bæjarins.

Bresk stjórnvöld telja að Vladímír Pútín, forseti Rússlands hafi persónulega gefið skipun um tilræðið við Skripal.

Taugaeitursárás í Bretlandi Bretland Rússland Fasteignamarkaður

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