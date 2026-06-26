Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þjóðanna stendur Andri Broddason skrifar 26. júní 2026 13:32 Ein stærsta hinsegin hátíð heimsins er í Seattle á sama tíma og tvær þjóðir keppa á HM þar sem það er ólöglegt að vera hinsegin. Alex Grimm/Getty Images Hinsegin dagar eru í Seattle um helgina og er það ein stærsta hinsegin hátíð heims. Skipulagður var leikur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kringum hátíðina en það vill svo til að þjóðirnar sem eiga að spila eru ekki hlynntar hinsegin fólki. Mikið verður um veisluhöld um helgina í Seattle þegar borgin fagnar hinsegin dögum. Það mun eflaust hafa áhrif á leikinn sem á að vera spilaður í Seattle í nótt en Íran og Egyptaland eiga þar leik. Þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði lið þar sem liðin eru í tveim efstu sætum riðilsins. Íranir þurfa sigur til að tryggja sig í 32-liða úrslit og Egyptar vilja halda efsta sætinu til að fá betri mótherja. Hvorki Egyptaland né Íran eru spennt fyrir því að fagna hinsegin dögum en það gilda strangari reglur þar um hinsegin fólk heldur en í Bandaríkjunum. Í Íran eru samkynhneigð sambönd ólögleg og getur fólk verið dæmt til dauða fyrir að vera hinsegin. Lög í Egyptalandi eru ekki jafn ströng en þar hefur fólk verið handtekið fyrir að veifa regnbogafánanum ásamt því að vera hinsegið. Bæði löndin hafa beðið Fifa um að stöðva hinsegin daga og halda ekki upp á þá meðan leikurinn er í gangi. Fifa hefur ekki brugðist við beðnunum og er fólki í Seattle frjálst að halda upp á hinsegin daga. Skipuleggjendur hinsegin daga í Seattle segja að fótbolti geti sameinað fólk þvert á landamæri, menningu og trúarbrögð. Það er mikilvægt fyrir hinsegin menninguna að vera hluti af heimsmeistaramótinu í fótbolta. „Við viljum að fólk frá Egyptalandi og Íran viti að það er velkomið til Seattle, sama hvernig persóna fólkið er.“ Fifa sér ekki um að skipuleggja hinsegin hátíðina sem er í kringum leikinn og ætlar að líta á þennan leik eins og alla aðra leiki heimsmeistaramótsins. Allir eru velkomnir á leiki heimsmeistaramótsins sama hvaða bakgrunn fólkið hefur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Íslenski boltinn Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið Onana aftur að láni frá Man. Utd Tómas Bent kominn með nýjan stjóra Oliver til FH „Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“ Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Fékk fimm leikja bann fyrir að valda fótbroti Kone Fótboltamaður drukknaði í hitabylgjunni í Frakklandi Sjá meira