Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, er bjartsýnn fyrir leikinn gegn Víkingum í kvöld. Stórleikir eru skemmtilegustu leikirnir og eru leikmennirnir fullir tilhlökkunar.
Víkingur fer í heimsókn í Kópavoginn í kvöld þar sem liðin mætast í tólftu umferð Bestu deildar karla. Víkingur er sem stendur í efsta sæti deildarinnar á meðan Breiðablik er í því fjórða.
„Þetta verður spennandi og skemmtilegur leikur. Við erum að mæta hörkuliði sem er á mikilli siglingu,“ segir Ólafur Ingi og bætir við að leikmönnirnir hlakki til að spila leikinn.
„Allir leikir eru mikilvægir en saga liðanna síðustu ár setur extra mikið krydd á leikinn. Það er alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima.“
Breiðablik og Víkingur eiga að mætast aftur á sunnudaginn á Kópavogsvelli og því eru aðeins þrír dagar milli leikja. Sá leikur er í Mjólkurbikarnum en Ólafur segir að seinni leikurinn hafi lítil áhrif á þann fyrri.
„Okkar mantra hefur alltaf verið að horfa bara einn leik fram í tímann, þá er leikurinn á sunnudaginn aðeins fyrir aftan. Við höfum það bak við eyrað að það er stutt milli leikja en fókusinn er fyrst og fremst á leikinn í kvöld.“
Davíð Ingvarsson og Kristófer Ingi Kristinsson voru ekki með Breiðablik gegn KA í síðustu umferð. Ólafur Ingi gat samt ekki staðfest að þeir yrðu klárir í leikinn í kvöld.
„Það eru ansi margir leikmenn á meiðslalistanum. En menn eru að skríða saman og þetta eru nokkrir með smávægileg meiðsli. Við endurheimtum eitthvað og sjáum hversu mikið þeir geta tekið þátt í kvöld ef þeir geta tekið þátt yfirhöfuð.“