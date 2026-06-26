Tveir riðlar kláruðust í gær á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það voru litlar vendingar í riðlunum sem kláruðust en þrjú lið fara upp úr þeim báðum.
Í D-riðli átti Tyrkland leik við Bandaríkin. Tyrkland var stigalaust fyrir leikinn og Bandaríkin með fullt hús stiga. Þessi leikur skipti því litlu máli þar sem Bandaríkin voru búin að tryggja sig áfram og Tyrkland gat fræðilega ekki komist upp úr riðlinum.
Þrátt fyrir það var leikurinn fjörugur og náðu Tyrkir sárabótasigri eftir mark í uppbótartíma. Bandaríkin náðu forystu snemma í leiknum en Tyrkland var ekki lengi að jafna og bætti svo við öðru marki stuttu seinna.
Bandaríkjamenn jöfnuðu fljótlega í seinni hálfleik en hetja leiksins var Kaan Ayhan því hann tryggði sigurinn fyrir Tyrkland í uppbótartíma eftir góða sókn og endaði leikurinn 3-2. Heimsmeistaramótið var vonbrigði fyrir Tyrkland en sigur í lokaleiknum lætur liðið líta aðeins betur út.
Í hinum leik D-riðils mættust Paragvæ og Ástralía en þau gerðu markalaust jafntefli. Ástralía endar þá riðilinn í öðru sæti með fjögur stig en Paragvæ í því þriðja með jafnmörg stig. Paragvæ mun einnig komast áfram í 32-liða úrslit í gegnum þriðja sæti riðilsins þar sem liðið er með fjögur stig.
Í F-riðli var svipuð staða og í D-riðli en þar var Túnis stigalaust og gat ekki farið upp úr riðlinum. Þeir mættu Hollendingum sem unnu sannfærandi sigur og um leið riðilinn. Holland var komið tveimur mörkum yfir þegar tíu mínútur voru ekki búnar af leiknum og því ljóst að þetta yrði erfiður leikur fyrir Túnis.
Í seinni hálfleik náði Túnis að minnka muninn en Hollendingar bættu við öðru marki stuttu seinna og endaði leikurinn 3-1.
Japan og Svíþjóð spiluðu mikilvægari leik þar sem bæði lið vildu sækja stig til að tryggja sig upp úr riðlinum. Leikurinn byrjaði rólega og var staðan markalaus í hálfleik. Í seinni hálfleik náði Daizen Maeda að skora fyrir Japan en það forskot dugði stutt þar sem Anthony Elanga jafnaði metin nokkrum mínútum síðar.
Þetta urðu lokatölur riðilsins og náði Japan að tryggja sér annað sætið. Svíþjóð náði einnig að tryggja sig áfram en liðið situr í þriðja sæti með fjögur stig. Japan mun mæta Brasilíu í 32-liða úrslitum en ekki er víst hvaða liði Svíþjóð mætir. Holland fær Marokkó og því er um hörkuleiki fyrir bæði lið að ræða.